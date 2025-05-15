https://ria.ru/20250515/moshenniki-2017015386.html

Эксперт рассказала о схеме мошенников с уточнением рабочего стажа

Эксперт рассказала о схеме мошенников с уточнением рабочего стажа - РИА Новости, 15.05.2025

Эксперт рассказала о схеме мошенников с уточнением рабочего стажа

Мошенники звонят россиянам от имени Пенсионного фонда РФ и сообщают о якобы ошибке в их пенсионном стаже, чтобы заполучить доступ к Госуслугам жертв, рассказала РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T03:33:00+03:00

2025-05-15T03:33:00+03:00

2025-05-15T05:03:00+03:00

общество

технологии

россия

алла храпунова

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мошенники звонят россиянам от имени Пенсионного фонда РФ и сообщают о якобы ошибке в их пенсионном стаже, чтобы заполучить доступ к Госуслугам жертв, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Злоумышленники звонят от имени сотрудников Пенсионного фонда, они все еще не приучили себя, что такого ведомства не существует и вместо него работает Социальный фонд, и сообщают жертве, что при проверке выявлена ошибка в начислении стажа. В связи с этим предлагается прийти в офис Пенсионного фонда для уточнения данных", - сказала она. Эксперт уточнила, что далее мошенники рекомендуют записаться в электронную очередь для посещения офиса фонда. Для этого жертве необходимо назвать код из смс, при этом, в разговоре аферисты обращают внимание, что код придет от Госуслуг, поскольку данные о стаже хранятся в этом сервисе и подтверждение происходит именно через него. "Важно помнить, что для записи в СФР не требуется сообщать код из смс по телефону неизвестному лицу. Более того, сотрудники Фонда не звонят гражданам по таким вопросам. При любых вопросах надо класть трубку, а информацию уточнять по официальным телефонам ведомства", - добавила Храпунова.

https://ria.ru/20250514/rossija-2016802611.html

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общество, технологии, россия, алла храпунова