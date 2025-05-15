https://ria.ru/20250515/moldaviya-2017123964.html

Идея евроинтеграции не спасет правящую партию Молдавии, считает эксперт

Идея евроинтеграции не спасет правящую партию Молдавии, считает эксперт - РИА Новости, 15.05.2025

Идея евроинтеграции не спасет правящую партию Молдавии, считает эксперт

Идея евроинтеграции не спасет правящую в Молдавии партию "Действие и солидарность" (PAS) от фиаско на предстоящих 28 сентября парламентских выборах, такое... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:18:00+03:00

2025-05-15T15:18:00+03:00

2025-05-15T15:18:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Идея евроинтеграции не спасет правящую в Молдавии партию "Действие и солидарность" (PAS) от фиаско на предстоящих 28 сентября парламентских выборах, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. По его мнению, причиной этому стал наблюдаемый общественно-политический раскол вокруг евроинтеграции Молдавии, что создает риски полномасштабного конфликта. "Политический процесс в Молдавии на протяжении десятилетий строился вокруг геополитических предпочтений граждан – Запад или Восток, Евросоюз или Россия? Трезвый расчет показывал, что именно на Востоке находятся и рынки сбыта для молдавской продукции, и дешевая энергетика, и культурное единство. Тем не менее "мягкая сила" Запада влекла богатым культурным наследием, высокими стандартами жизни, а также иллюзиями о правовом государстве и обществе всеобщего благосостояния", - отметил эксперт. Он полагает, что всего каких-то пять лет назад идея евроинтеграции, казалось, могла стать объединительной для молдавского общества, многие левые партии согласились, что евроинтеграция должна быть основой внешней политики станы, при этом пророссийская повестка намеренно маргинализировалась. "Но приход к власти в Молдове открытой глобалистки Санду (президент Молдавии – ред.) и ее команды оказался самым сильным ударом по идее евроинтегации. Безальтернативный курс в ЕС под ее руководством сопровождался отнюдь не ростом благосостояния граждан и не наведением порядка в области управления, а, напротив, произволом в сфере юстиции, резким ростом тарифов для населения, обострением отношений с Москвой и с Приднестровьем. Причем весь этот "букет" противоречий появился еще до начала российской СВО и продвигался под неприкрытым контролем Брюсселя", - сказал Шорников. Он напомнил, что результат проявил себя в конце 2024 года, когда инициированный Санду референдум о евроинтеграции оказался фактически провален и минимальный перевес в пользу ЕС был обеспечен за счет неконтролируемых вбросов на зарубежных участках для голосования. "Отсутствие демократии, правовой беспредел, насилие над исторической памятью, кризис в энергетике и экономическая стагнация, хуже того, опасность вовлечения Молдовы в войну – эти явные плоды евроинтеграционного курса Санду сейчас очевидны каждому", - сказал собеседник агентства. Он считает, что общественный запрос в Молдавии на нормализацию отношений с Москвой и сохранение нейтралитета страны ради обеспечения мира и региональной безопасности очевиден. "И всем понятно, что действующая власть, которая находится на коротком поводке у глобалистов, этот запрос удовлетворить не может, а значит на предстоящих парламентских выборах ее ждет фиаско", - отметил Шорников. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250514/moldaviya-2017001391.html

https://ria.ru/20250514/shor-2016964556.html

https://ria.ru/20250514/moldavija-2016775626.html

https://ria.ru/20250514/moldaviya-2016774629.html

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в мире, молдавия, мария захарова, россия, евросоюз