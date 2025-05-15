https://ria.ru/20250515/mo-2017078317.html

ВС России нанесли поражение украинским военным аэродромам

ВС России нанесли поражение украинским военным аэродромам - РИА Новости, 15.05.2025

ВС России нанесли поражение украинским военным аэродромам

Российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, сообщили в... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, сообщили в Минобороны России. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов", - говорится в сводке российского министерства. Кроме того, были поражены склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 149 районах, отметили в МО РФ. Помимо этого, средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 169 беспилотников самолетного типа, уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность