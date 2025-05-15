https://ria.ru/20250515/mo-2017074299.html

ВСУ потеряли более 165 военных в зоне действий сил "Севера" за сутки

ВСУ потеряли более 165 военных в зоне действий сил "Севера" за сутки - РИА Новости, 15.05.2025

ВСУ потеряли более 165 военных в зоне действий сил "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.05.2025

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специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Атинское, Искрисковщина, Бунякино, Белополье и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность