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ВСУ потеряли более 165 военных в зоне действий сил "Севера" за сутки
ВСУ потеряли более 165 военных в зоне действий сил "Севера" за сутки - РИА Новости, 15.05.2025
ВСУ потеряли более 165 военных в зоне действий сил "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:15:00+03:00
2025-05-15T12:15:00+03:00
2025-05-15T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Атинское, Искрисковщина, Бунякино, Белополье и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 165 военных в зоне действий сил "Севера" за сутки
МО: ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий сил "Севера"