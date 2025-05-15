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ВСУ потеряли более 165 военных в зоне действий сил "Севера" за сутки - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/mo-2017074299.html
ВСУ потеряли более 165 военных в зоне действий сил "Севера" за сутки
ВСУ потеряли более 165 военных в зоне действий сил "Севера" за сутки - РИА Новости, 15.05.2025
ВСУ потеряли более 165 военных в зоне действий сил "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:15:00+03:00
2025-05-15T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Атинское, Искрисковщина, Бунякино, Белополье и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 165 военных в зоне действий сил "Севера" за сутки

МО: ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий сил "Севера"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Атинское, Искрисковщина, Бунякино, Белополье и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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