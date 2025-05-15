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Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 15.05.2025
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12:09 15.05.2025 (обновлено: 12:18 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/mo-2017073161.html
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 15.05.2025
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции
ВСУ за сутки потеряли до 245 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:09:00+03:00
2025-05-15T12:18:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
северск
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
происшествия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 245 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Веролюбовка, Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Григоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, северск, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Северск, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Происшествия
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции

МО: подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 245 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Веролюбовка, Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Григоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
МИД России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСеверскКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАПроисшествия
 
 
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