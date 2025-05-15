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Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 15.05.2025

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции

ВСУ за сутки потеряли до 245 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:09:00+03:00

2025-05-15T12:09:00+03:00

2025-05-15T12:18:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

северск

константиновка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 245 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Веролюбовка, Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Григоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

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россия, северск, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, происшествия