https://ria.ru/20250515/mo-2017071901.html
Российские войска освободили Новоалександровку в ДНР
Российские войска освободили Новоалександровку в ДНР - РИА Новости, 15.05.2025
Российские войска освободили Новоалександровку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:06:00+03:00
2025-05-15T12:06:00+03:00
2025-05-15T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
Российские войска освободили Новоалександровку в ДНР
МО РФ: российские войска освободили Новоалександровку в ДНР