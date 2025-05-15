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Ветеранов будут привлекать к работе в качестве наставников, заявил Мишустин
Ветеранов будут привлекать к работе в качестве наставников, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.05.2025
Ветеранов будут привлекать к работе в качестве наставников, заявил Мишустин
Ветеранов труда и участников боевых действий планируют активно привлекать к работе в качестве наставников, этот институт должен внедряться не только в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:37:00+03:00
2025-05-15T14:37:00+03:00
2025-05-15T14:41:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ветеранов труда и участников боевых действий планируют активно привлекать к работе в качестве наставников, этот институт должен внедряться не только в образовательных учреждениях, но и на предприятиях, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства в четверг он сообщил, что кабмин подготовил Концепцию развития наставничества и план мероприятий по ее реализации. "К такой работе планируется широко привлекать ветеранов труда, участников боевых действий, представителей традиционных для России религиозных организаций. Внедряться институт наставничества должен не только в образовательных учреждениях всех уровней, но и на предприятиях, особенно тех, где собственники и руководители заинтересованы в молодых кадрах, хотят их удержать, мотивировать, чтобы они добились и профессиональных успехов", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20250509/kerimov-2016141826.html
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Ветеранов будут привлекать к работе в качестве наставников, заявил Мишустин
Мишустин: ветеранов будут активно привлекать к работе в качестве наставников