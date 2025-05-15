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В Минпромторге оценили возможность использования роботов в промышленности - РИА Новости, 15.05.2025
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14:42 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/minpromtorg-2017111069.html
В Минпромторге оценили возможность использования роботов в промышленности
В Минпромторге оценили возможность использования роботов в промышленности - РИА Новости, 15.05.2025
В Минпромторге оценили возможность использования роботов в промышленности
Использование роботов в отраслях промышленности может помочь решить в России вопрос с дефицитом кадров, однако для роботизации необходимо понимать отраслевую... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:42:00+03:00
2025-05-15T14:42:00+03:00
экономика
технологии
россия
василий осьмаков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Использование роботов в отраслях промышленности может помочь решить в России вопрос с дефицитом кадров, однако для роботизации необходимо понимать отраслевую структуру, такое мнение выразил журналистам первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. "Важно еще понимать, первое, отраслевую структуру. Потому что есть отрасли, которые более роботоемкие, менее роботоемкие, которые легче роботизируются, которые сложнее роботизируются… В целом, да, роботизация – это крайне важная вещь для решения проблемы нехватки рабочих рук, причем она может очень неожиданно сказаться", - ответил Осьмаков на вопрос РИА Новости в кулуарах Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Использование роботов может помочь высвободить дополнительные рабочие руки, добавил он. В настоящее время Минпромторг РФ видит перспективу роботизации ритейла, прежде всего в оптовом звене, складах и так далее. Пока роботизированные системы используются только в передовых компаниях. Он пояснил, что в России много сырьевых отраслей. Так, при сравнении процесса роботизации России с другими странами, например, автономные самосвалы не воспринимаются как роботы, хотя на самом деле обладают характеристиками таких технологий. "В целом, да, роботизация принципиально важна и действительно может много эффектов дать, но всегда надо помнить об отраслевой структуре плюс о перетоках людей из разных отраслей", - заключил Осьмаков. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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экономика, технологии, россия, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Василий Осьмаков, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Минпромторге оценили возможность использования роботов в промышленности

Осьмаков: роботизация в промышленности может решить проблему дефицита кадров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоботизированный участок производства
Роботизированный участок производства - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Роботизированный участок производства. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Использование роботов в отраслях промышленности может помочь решить в России вопрос с дефицитом кадров, однако для роботизации необходимо понимать отраслевую структуру, такое мнение выразил журналистам первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.
"Важно еще понимать, первое, отраслевую структуру. Потому что есть отрасли, которые более роботоемкие, менее роботоемкие, которые легче роботизируются, которые сложнее роботизируются… В целом, да, роботизация – это крайне важная вещь для решения проблемы нехватки рабочих рук, причем она может очень неожиданно сказаться", - ответил Осьмаков на вопрос РИА Новости в кулуарах Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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Использование роботов может помочь высвободить дополнительные рабочие руки, добавил он. В настоящее время Минпромторг РФ видит перспективу роботизации ритейла, прежде всего в оптовом звене, складах и так далее. Пока роботизированные системы используются только в передовых компаниях.
Он пояснил, что в России много сырьевых отраслей. Так, при сравнении процесса роботизации России с другими странами, например, автономные самосвалы не воспринимаются как роботы, хотя на самом деле обладают характеристиками таких технологий.
"В целом, да, роботизация принципиально важна и действительно может много эффектов дать, но всегда надо помнить об отраслевой структуре плюс о перетоках людей из разных отраслей", - заключил Осьмаков.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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