https://ria.ru/20250515/minoborony-2017023252.html
ПВО ночью уничтожила два украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила два украинских беспилотника - РИА Новости, 15.05.2025
ПВО ночью уничтожила два украинских беспилотника
Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Белгородской областями, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T07:12:00+03:00
2025-05-15T07:12:00+03:00
2025-05-15T07:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38501/66/385016650_0:111:2978:1786_1920x0_80_0_0_6add0e252adbed27d567be986a6e0997.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Белгородской областями, сообщило в четверг Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Ростовской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250515/marochko-2017022696.html
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38501/66/385016650_311:0:2978:2000_1920x0_80_0_0_198c66026bd4667134e16e095cfee9a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила два украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили два БПЛА ВСУ