https://ria.ru/20250515/minoborony-2017023252.html

ПВО ночью уничтожила два украинских беспилотника

ПВО ночью уничтожила два украинских беспилотника - РИА Новости, 15.05.2025

ПВО ночью уничтожила два украинских беспилотника

Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Белгородской областями, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T07:12:00+03:00

2025-05-15T07:12:00+03:00

2025-05-15T07:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Белгородской областями, сообщило в четверг Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Ростовской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250515/marochko-2017022696.html

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россия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)