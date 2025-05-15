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ПВО ночью уничтожила два украинских беспилотника - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 15.05.2025 (обновлено: 07:20 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/minoborony-2017023252.html
ПВО ночью уничтожила два украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила два украинских беспилотника - РИА Новости, 15.05.2025
ПВО ночью уничтожила два украинских беспилотника
Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Белгородской областями, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T07:12:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Белгородской областями, сообщило в четверг Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Ростовской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250515/marochko-2017022696.html
россия
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россия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила два украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили два БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота сил ПВО
Работа сил ПВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа сил ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Белгородской областями, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Ростовской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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