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Министр промышленности Новосибирской области не согласился с обвинением - РИА Новости, 15.05.2025
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08:49 15.05.2025 (обновлено: 08:53 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ministr-2017029118.html
Министр промышленности Новосибирской области не согласился с обвинением
Министр промышленности Новосибирской области не согласился с обвинением - РИА Новости, 15.05.2025
Министр промышленности Новосибирской области не согласился с обвинением
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров в суде, который отправил его под стражу, заявил, что считает... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T08:49:00+03:00
2025-05-15T08:53:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 15 мая - РИА Новости. Министр промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров в суде, который отправил его под стражу, заявил, что считает обвинение надуманным и полностью не согласен с ним, передаёт корреспондент РИА Новости. В четверг Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия о заключении Гончарова под стражу. "Считаю обвинение надуманным. Полностью с ним не согласен. Будем бороться, отстаивать свою честь, достоинство, доброе имя меня, моих сотрудников и всего министерства", - сказал Гончаров журналистам. Он пояснил, что речь в деле идёт о закупках различных товаров, в том числе двойного назначения для поставки их бойцам в зону СВО. "На самом деле не может быть в такой масштабной работе каких-то ошибок, огрехов. Я допускаю, что это происходило", - сказал министр, отметив, что все документарные решения проводились через областной штаб по СВО и заседания правительства Новосибирской области. "Будем разбираться, погружаться. Думаю, нам предстоит большая работа. Это может быть прецедент в масштабах страны. Он, наверное, не очень позитивный для нас, но кто-то воюет там, а кто-то воюет здесь. Надо понять, кто и за что воюет", - добавил он. Адвокат Гончарова заявила журналистам, что будет обжаловать решение суда о заключении Гончарова под стражу. По данным ведомства, с мая 2023 по январь 2024 года Андрей Гончаров уменьшил количество товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей. В прокуратуре также сообщили, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении двоих руководителей общества с ограниченной ответственностью. Следователи МВД ходатайствуют об аресте всех фигурантов дела.
https://ria.ru/20250507/udmurtija-2015563388.html
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия, андрей гончар
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, Андрей Гончар
Министр промышленности Новосибирской области не согласился с обвинением

Глава Минпромторга Новосибирской области Гончаров счел обвинение надуманным

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 15 мая - РИА Новости. Министр промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров в суде, который отправил его под стражу, заявил, что считает обвинение надуманным и полностью не согласен с ним, передаёт корреспондент РИА Новости.
В четверг Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия о заключении Гончарова под стражу.
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"Считаю обвинение надуманным. Полностью с ним не согласен. Будем бороться, отстаивать свою честь, достоинство, доброе имя меня, моих сотрудников и всего министерства", - сказал Гончаров журналистам.
Он пояснил, что речь в деле идёт о закупках различных товаров, в том числе двойного назначения для поставки их бойцам в зону СВО.
"На самом деле не может быть в такой масштабной работе каких-то ошибок, огрехов. Я допускаю, что это происходило", - сказал министр, отметив, что все документарные решения проводились через областной штаб по СВО и заседания правительства Новосибирской области.
"Будем разбираться, погружаться. Думаю, нам предстоит большая работа. Это может быть прецедент в масштабах страны. Он, наверное, не очень позитивный для нас, но кто-то воюет там, а кто-то воюет здесь. Надо понять, кто и за что воюет", - добавил он.
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Адвокат Гончарова заявила журналистам, что будет обжаловать решение суда о заключении Гончарова под стражу.
По данным ведомства, с мая 2023 по январь 2024 года Андрей Гончаров уменьшил количество товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей.
В прокуратуре также сообщили, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении двоих руководителей общества с ограниченной ответственностью. Следователи МВД ходатайствуют об аресте всех фигурантов дела.
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