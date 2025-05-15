Рейтинг@Mail.ru
МИД России обвинил украинские СМИ в распространении фейков о Китае - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/mid-2017192399.html
МИД России обвинил украинские СМИ в распространении фейков о Китае
МИД России обвинил украинские СМИ в распространении фейков о Китае - РИА Новости, 15.05.2025
МИД России обвинил украинские СМИ в распространении фейков о Китае
Фейки о поддержке Китаем плана 30-дневного перемирия распространяют украинские СМИ, сообщил в четверг МИД России. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:48:00+03:00
2025-05-15T18:48:00+03:00
в мире
китай
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Фейки о поддержке Китаем плана 30-дневного перемирия распространяют украинские СМИ, сообщил в четверг МИД России. "В ряде Telegram-каналов целенаправленно тиражируется ложная информация о том, что в китайском МИД якобы "поддерживают 30-дневное прекращение огня, предложенное Украиной, Европой и США". Данный фейк был вброшен в инфополе украинским пропагандистским ресурсом "Укринформ", который не смог придумать ничего лучше, чем, не стесняясь, открыто переврать слова официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, озвучившего позицию китайской стороны по украинскому кризису в ходе брифинга 12 мая", - говорится в сообщении в Telegram-канале российского МИД. Как отметили в ведомстве, главные методы украинских дезинформаторов – обман и формирование у аудитории вымышленной реальности. При этом в министерстве добавили, что подобные информационно-психологические операции проводятся с участием западных кураторов. "Призываем участников медиапространства и пользователей ответственно относиться к информации, доверять лишь официальным ресурсам и всегда проверять первоисточник. Что касается данного вброса, то остается лишь констатировать: очередная попытка выдать "зраду" за "перемогу" вновь провалилась", - заключили в МИД РФ. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил в понедельник, что Пекин приветствует все усилия, направленные на достижение мира на Украине, и надеется, что все заинтересованные стороны продолжат вести диалог и переговоры с целью заключения справедливого, прочного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения с целью урегулирования кризиса.
https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017189768.html
китай
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, украина
В мире, Китай, Россия, Украина
МИД России обвинил украинские СМИ в распространении фейков о Китае

МИД: украинские СМИ распространяют фейки о поддержке КНР 30-дневного перемирия

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Фейки о поддержке Китаем плана 30-дневного перемирия распространяют украинские СМИ, сообщил в четверг МИД России.
"В ряде Telegram-каналов целенаправленно тиражируется ложная информация о том, что в китайском МИД якобы "поддерживают 30-дневное прекращение огня, предложенное Украиной, Европой и США". Данный фейк был вброшен в инфополе украинским пропагандистским ресурсом "Укринформ", который не смог придумать ничего лучше, чем, не стесняясь, открыто переврать слова официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, озвучившего позицию китайской стороны по украинскому кризису в ходе брифинга 12 мая", - говорится в сообщении в Telegram-канале российского МИД.
Как отметили в ведомстве, главные методы украинских дезинформаторов – обман и формирование у аудитории вымышленной реальности. При этом в министерстве добавили, что подобные информационно-психологические операции проводятся с участием западных кураторов.
"Призываем участников медиапространства и пользователей ответственно относиться к информации, доверять лишь официальным ресурсам и всегда проверять первоисточник. Что касается данного вброса, то остается лишь констатировать: очередная попытка выдать "зраду" за "перемогу" вновь провалилась", - заключили в МИД РФ.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил в понедельник, что Пекин приветствует все усилия, направленные на достижение мира на Украине, и надеется, что все заинтересованные стороны продолжат вести диалог и переговоры с целью заключения справедливого, прочного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения с целью урегулирования кризиса.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Вчера, 18:31
 
В миреКитайРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала