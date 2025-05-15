https://ria.ru/20250515/mid-2017192399.html

МИД России обвинил украинские СМИ в распространении фейков о Китае

МИД России обвинил украинские СМИ в распространении фейков о Китае - РИА Новости, 15.05.2025

МИД России обвинил украинские СМИ в распространении фейков о Китае

Фейки о поддержке Китаем плана 30-дневного перемирия распространяют украинские СМИ, сообщил в четверг МИД России. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T18:48:00+03:00

2025-05-15T18:48:00+03:00

2025-05-15T18:48:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Фейки о поддержке Китаем плана 30-дневного перемирия распространяют украинские СМИ, сообщил в четверг МИД России. "В ряде Telegram-каналов целенаправленно тиражируется ложная информация о том, что в китайском МИД якобы "поддерживают 30-дневное прекращение огня, предложенное Украиной, Европой и США". Данный фейк был вброшен в инфополе украинским пропагандистским ресурсом "Укринформ", который не смог придумать ничего лучше, чем, не стесняясь, открыто переврать слова официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, озвучившего позицию китайской стороны по украинскому кризису в ходе брифинга 12 мая", - говорится в сообщении в Telegram-канале российского МИД. Как отметили в ведомстве, главные методы украинских дезинформаторов – обман и формирование у аудитории вымышленной реальности. При этом в министерстве добавили, что подобные информационно-психологические операции проводятся с участием западных кураторов. "Призываем участников медиапространства и пользователей ответственно относиться к информации, доверять лишь официальным ресурсам и всегда проверять первоисточник. Что касается данного вброса, то остается лишь констатировать: очередная попытка выдать "зраду" за "перемогу" вновь провалилась", - заключили в МИД РФ. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил в понедельник, что Пекин приветствует все усилия, направленные на достижение мира на Украине, и надеется, что все заинтересованные стороны продолжат вести диалог и переговоры с целью заключения справедливого, прочного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения с целью урегулирования кризиса.

https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017189768.html

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в мире, китай, россия, украина