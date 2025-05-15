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Визит Лаврова в Армению будет прорабатываться, сообщили в МИД
Визит Лаврова в Армению будет прорабатываться, сообщили в МИД - РИА Новости, 15.05.2025
Визит Лаврова в Армению будет прорабатываться, сообщили в МИД
Вопрос визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Армению сейчас прорабатывается, МИД РФ скоро поделится информацией о визите и повестке, заявила официальный РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:26:00+03:00
2025-05-15T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Вопрос визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Армению сейчас прорабатывается, МИД РФ скоро поделится информацией о визите и повестке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."По поводу визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Армению могу сказать, что она прорабатывается. Мы обязательно с вами поделимся детальной информацией на этот счет", - заявила Захарова в ходе брифинга.
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россия, в мире, армения, сергей лавров, мария захарова
Россия, В мире, Армения, Сергей Лавров, Мария Захарова
Визит Лаврова в Армению будет прорабатываться, сообщили в МИД
МИД: визит Лаврова в Армению будет прорабатываться