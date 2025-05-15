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МИД: Киев проигнорировал перемирие, объявленное Россией на День Победы - РИА Новости, 15.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:00 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/mid-2017070452.html
МИД: Киев проигнорировал перемирие, объявленное Россией на День Победы
МИД: Киев проигнорировал перемирие, объявленное Россией на День Победы - РИА Новости, 15.05.2025
МИД: Киев проигнорировал перемирие, объявленное Россией на День Победы
Киевский режим проигнорировал объявленное президентом России Владимиром Путиным 72-часовое перемирие по случаю 80-й годовщины победы над фашизмом, заявила... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:00:00+03:00
2025-05-15T12:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
мария захарова
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Киевский режим проигнорировал объявленное президентом России Владимиром Путиным 72-часовое перемирие по случаю 80-й годовщины победы над фашизмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Было цинично проигнорировано, например, объявленное президентом России по случаю 80-й годовщины победы над фашизмом 72-часовое перемирие" - сказала Захарова на брифинге. Захарова напомнила, что по данным министерства обороны, было зафиксировано около 14 тысяч фактов нарушения режима прекращения огня.
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в мире, россия, мария захарова, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Мария Захарова, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МИД: Киев проигнорировал перемирие, объявленное Россией на День Победы

МИД: Киев цинично проигнорировал перемирие, объявленное Россией на День Победы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Киевский режим проигнорировал объявленное президентом России Владимиром Путиным 72-часовое перемирие по случаю 80-й годовщины победы над фашизмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Было цинично проигнорировано, например, объявленное президентом России по случаю 80-й годовщины победы над фашизмом 72-часовое перемирие" - сказала Захарова на брифинге.
Захарова напомнила, что по данным министерства обороны, было зафиксировано около 14 тысяч фактов нарушения режима прекращения огня.
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
МИД: Запад добивается перемирия на 30 дней, чтобы дать Киеву передышку
12 мая, 21:43
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияМария ЗахароваВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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