https://ria.ru/20250515/mid-2017070452.html

МИД: Киев проигнорировал перемирие, объявленное Россией на День Победы

МИД: Киев проигнорировал перемирие, объявленное Россией на День Победы - РИА Новости, 15.05.2025

МИД: Киев проигнорировал перемирие, объявленное Россией на День Победы

Киевский режим проигнорировал объявленное президентом России Владимиром Путиным 72-часовое перемирие по случаю 80-й годовщины победы над фашизмом, заявила... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:00:00+03:00

2025-05-15T12:00:00+03:00

2025-05-15T12:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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россия

мария захарова

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Киевский режим проигнорировал объявленное президентом России Владимиром Путиным 72-часовое перемирие по случаю 80-й годовщины победы над фашизмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Было цинично проигнорировано, например, объявленное президентом России по случаю 80-й годовщины победы над фашизмом 72-часовое перемирие" - сказала Захарова на брифинге. Захарова напомнила, что по данным министерства обороны, было зафиксировано около 14 тысяч фактов нарушения режима прекращения огня.

https://ria.ru/20250512/mid-2016579885.html

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в мире, россия, мария захарова, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне