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Захарова заявила об озабоченности России биолабораториями США на Украине
Захарова заявила об озабоченности России биолабораториями США на Украине - РИА Новости, 15.05.2025
Захарова заявила об озабоченности России биолабораториями США на Украине
Москва надеется, что администрация президента США Дональда Трампа примет меры для урегулирования ситуации с поддержкой Пентагона военно-биологической программы... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:57:00+03:00
2025-05-15T11:57:00+03:00
2025-05-15T11:58:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Москва надеется, что администрация президента США Дональда Трампа примет меры для урегулирования ситуации с поддержкой Пентагона военно-биологической программы на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Надеемся, что нынешней администрацией США будут предприняты необходимые шаги с целью урегулирования этой абсолютно неприглядной и очень опасной ситуации", - сказала она в ходе брифинга. По словам Захаровой, реализация на Украине военно-биологической программы при поддержке Пентагона была вскрыта в ходе СВО. При этом ее наличие подтвердили и американские чиновники, добавила Захарова. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, вопрос работы биолабораторий на Украине требует особого внимания. "Мы неоднократно отмечали и повторяем вновь, что остаемся открыты к двусторонним контактам с американской стороной по данной теме для устранения соответствующих раздражителей. Мы рассчитываем, что Вашингтон предпримет необходимые шаги с целью снятия имеющихся у России озабоченностей в связи с военно-биологической активностью США ", - отметила она.
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в мире, сша, украина, россия, мария захарова, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Россия, Мария Захарова, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Захарова заявила об озабоченности России биолабораториями США на Украине
Захарова: Россия надеется, что США решат проблему биолабораторий на Украине