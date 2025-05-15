День Победы в Молдавии прошел с небывалым размахом, заявила Захарова
МИД РФ: День Победы в Молдавии прошел с размахом, несмотря на политику Кишинёва
Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь Дня Победы прошли в Молдавии и Приднестровье с беспрецедентным размахом, несмотря на русофобский курс Кишинева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Несмотря на потуги властей (Молдавской - ред.) Республики торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию годовщины Великой Победы, прошли с беспрецедентным размахом. Около 150 тысяч человек на обоих берегах Днестра приняли участие в шествии "Бессмертный полк", марше Победы, международной акции "Свеча памяти", праздничных музыкальных концертах с исполнением песен военных лет, в авто- и велопробегах", - сказала она в ходе брифинга.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.