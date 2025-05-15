Рейтинг@Mail.ru
МИД высказался о поддержке США военно-биологической программы на Украине - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 15.05.2025 (обновлено: 12:20 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/mid--2017066559.html
МИД высказался о поддержке США военно-биологической программы на Украине
МИД высказался о поддержке США военно-биологической программы на Украине - РИА Новости, 15.05.2025
МИД высказался о поддержке США военно-биологической программы на Украине
Власти в Москве рассматривают усилия США по укреплению контроля за деятельностью в биологической сфере в качестве шага в правильном направлении, заявила... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:41:00+03:00
2025-05-15T12:20:00+03:00
россия
украина
министерство обороны сша
в мире
мария захарова
сша
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Власти в Москве рассматривают усилия США по укреплению контроля за деятельностью в биологической сфере в качестве шага в правильном направлении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Со своей стороны рассматриваем усилия по укреплению контроля за деятельностью в биологической сфере в качестве шага в правильном направлении, свидетельствующего о корректировке подходов к вопросам биобезопасности, которыми руководствовалась прежняя администрация США", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.Официальный представитель МИД добавила, что подписание соответствующего указа фактически означает признание властями в Вашингтоне факта проведения исследований с опасными патогенами в различных регионах мира, в том числе в непосредственной близости от российских границ."Вместе с тем объявленных мер недостаточно для снятия российских озабоченностей и претензий в отношении осуществляемой Вашингтоном военно-биологической деятельности за пределами национальной территории. В соответствии с упомянутым указом государственное финансирование биологических исследований за рубежом по линии военного ведомства США и связанных с ним организаций будет продолжено", - уточнила Захарова.Официальный представитель МИД РФ заключила, что указ Трампа по повышению безопасности биологических исследований не налагает каких-либо ограничений на такую активность, если она будет проводиться под контролем и в соответствии с американскими стандартами. Таким образом, связанные с указанной деятельностью риски и угрозы для международной безопасности, в том числе в плане выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), сохраняются.
https://ria.ru/20250515/mid-2017070218.html
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990544920.html
россия
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, министерство обороны сша, в мире, мария захарова, сша, вашингтон (штат)
Россия, Украина, Министерство обороны США, В мире, Мария Захарова, США, Вашингтон (штат)
МИД высказался о поддержке США военно-биологической программы на Украине

МИД: РФ открыта для диалога с США по вопросу биологической программы на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Власти в Москве рассматривают усилия США по укреплению контроля за деятельностью в биологической сфере в качестве шага в правильном направлении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Со своей стороны рассматриваем усилия по укреплению контроля за деятельностью в биологической сфере в качестве шага в правильном направлении, свидетельствующего о корректировке подходов к вопросам биобезопасности, которыми руководствовалась прежняя администрация США", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Захарова заявила об озабоченности России биолабораториями США на Украине
Вчера, 11:57
Официальный представитель МИД добавила, что подписание соответствующего указа фактически означает признание властями в Вашингтоне факта проведения исследований с опасными патогенами в различных регионах мира, в том числе в непосредственной близости от российских границ.
"Вместе с тем объявленных мер недостаточно для снятия российских озабоченностей и претензий в отношении осуществляемой Вашингтоном военно-биологической деятельности за пределами национальной территории. В соответствии с упомянутым указом государственное финансирование биологических исследований за рубежом по линии военного ведомства США и связанных с ним организаций будет продолжено", - уточнила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ заключила, что указ Трампа по повышению безопасности биологических исследований не налагает каких-либо ограничений на такую активность, если она будет проводиться под контролем и в соответствии с американскими стандартами. Таким образом, связанные с указанной деятельностью риски и угрозы для международной безопасности, в том числе в плане выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), сохраняются.
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Россия продолжит разоблачать биолаборатории на Украине, заявил Небензя
20 декабря 2024, 23:48
 
РоссияУкраинаМинистерство обороны СШАВ миреМария ЗахароваСШАВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала