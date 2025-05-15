https://ria.ru/20250515/mid--2017066559.html

МИД высказался о поддержке США военно-биологической программы на Украине

МИД высказался о поддержке США военно-биологической программы на Украине - РИА Новости, 15.05.2025

МИД высказался о поддержке США военно-биологической программы на Украине

Власти в Москве рассматривают усилия США по укреплению контроля за деятельностью в биологической сфере в качестве шага в правильном направлении, заявила... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:41:00+03:00

2025-05-15T11:41:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Власти в Москве рассматривают усилия США по укреплению контроля за деятельностью в биологической сфере в качестве шага в правильном направлении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Со своей стороны рассматриваем усилия по укреплению контроля за деятельностью в биологической сфере в качестве шага в правильном направлении, свидетельствующего о корректировке подходов к вопросам биобезопасности, которыми руководствовалась прежняя администрация США", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.Официальный представитель МИД добавила, что подписание соответствующего указа фактически означает признание властями в Вашингтоне факта проведения исследований с опасными патогенами в различных регионах мира, в том числе в непосредственной близости от российских границ."Вместе с тем объявленных мер недостаточно для снятия российских озабоченностей и претензий в отношении осуществляемой Вашингтоном военно-биологической деятельности за пределами национальной территории. В соответствии с упомянутым указом государственное финансирование биологических исследований за рубежом по линии военного ведомства США и связанных с ним организаций будет продолжено", - уточнила Захарова.Официальный представитель МИД РФ заключила, что указ Трампа по повышению безопасности биологических исследований не налагает каких-либо ограничений на такую активность, если она будет проводиться под контролем и в соответствии с американскими стандартами. Таким образом, связанные с указанной деятельностью риски и угрозы для международной безопасности, в том числе в плане выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), сохраняются.

https://ria.ru/20250515/mid-2017070218.html

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россия, украина, министерство обороны сша, в мире, мария захарова, сша, вашингтон (штат)