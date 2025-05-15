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Премьер Малайзии получил звание почетного доктора МГИМО - РИА Новости, 15.05.2025
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22:32 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/mgimo-2017230409.html
Премьер Малайзии получил звание почетного доктора МГИМО
Премьер Малайзии получил звание почетного доктора МГИМО - РИА Новости, 15.05.2025
Премьер Малайзии получил звание почетного доктора МГИМО
Премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму присвоили звание почетного доктора МГИМО, сообщил политик в своих соцсетях. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T22:32:00+03:00
2025-05-15T22:32:00+03:00
малайзия
россия
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владимир путин
мгимо
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ДЖАКАРТА, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму присвоили звание почетного доктора МГИМО, сообщил политик в своих соцсетях. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Ибрагимом. "На третий день моего официального визита в Россию я прочитал публичную лекцию под названием "Соединяя миры в эпоху разломов" в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО)… Намерение МГИМО расширить свою экспертизу в вопросах АСЕАН, сельского хозяйства, изучения языков и студенческих обменов весьма приветствуется. Малайзия также с нетерпением ждет возможности отправить своих молодых дипломатов на стажировку в МГИМО - известное учреждение, которое подготовило многие выдающиеся дипломатические умы мира. Я также выразил глубочайшую признательность МГИМО за присвоение мне звания почетного доктора перед лекцией. Я принял эту честь от имени всех малайзийцев, которые отстаивают универсальные ценности гуманизма, мира и солидарности", - написал Ибрагим в своем Telegram-канале. По словам политика, в своем выступлении он подчеркнул, что самая неотложная проблема современности заключается не только в технологических сдвигах или глобальных переходах власти, но и в глубоком моральном кризисе – потере ценностей и этического направления. "В этом отношении структура (правительства - ред.) Малайзии предлагает целостный путь, который уравновешивает материальный прогресс с моральной силой и глубиной цивилизации. Он тесно перекликается с идеей русской души, которая ставит культуру и человечность в центр национальной идентичности. Я также поделился своим давним восхищением русской литературой - от моральной психологии Достоевского и философских размышлений Толстого до тонкой иронии Чехова и захватывающей поэзии Анны Ахматовой. Эти произведения обогащают не только душу России, но и совесть человечества в целом", - добавил премьер.
https://ria.ru/20250515/premer-2017023799.html
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малайзия, россия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), владимир путин, мгимо
Малайзия, Россия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Владимир Путин, МГИМО
Премьер Малайзии получил звание почетного доктора МГИМО

Премьеру Малайзии Ибрагиму присвоили звание почетного доктора МГИМО

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму присвоили звание почетного доктора МГИМО, сообщил политик в своих соцсетях.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Ибрагимом.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время прогулки по Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Премьер Малайзии восхитился красотой Москвы
Вчера, 07:29
"На третий день моего официального визита в Россию я прочитал публичную лекцию под названием "Соединяя миры в эпоху разломов" в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО)… Намерение МГИМО расширить свою экспертизу в вопросах АСЕАН, сельского хозяйства, изучения языков и студенческих обменов весьма приветствуется. Малайзия также с нетерпением ждет возможности отправить своих молодых дипломатов на стажировку в МГИМО - известное учреждение, которое подготовило многие выдающиеся дипломатические умы мира. Я также выразил глубочайшую признательность МГИМО за присвоение мне звания почетного доктора перед лекцией. Я принял эту честь от имени всех малайзийцев, которые отстаивают универсальные ценности гуманизма, мира и солидарности", - написал Ибрагим в своем Telegram-канале.
По словам политика, в своем выступлении он подчеркнул, что самая неотложная проблема современности заключается не только в технологических сдвигах или глобальных переходах власти, но и в глубоком моральном кризисе – потере ценностей и этического направления.
"В этом отношении структура (правительства - ред.) Малайзии предлагает целостный путь, который уравновешивает материальный прогресс с моральной силой и глубиной цивилизации. Он тесно перекликается с идеей русской души, которая ставит культуру и человечность в центр национальной идентичности. Я также поделился своим давним восхищением русской литературой - от моральной психологии Достоевского и философских размышлений Толстого до тонкой иронии Чехова и захватывающей поэзии Анны Ахматовой. Эти произведения обогащают не только душу России, но и совесть человечества в целом", - добавил премьер.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина о MH17 семьям погибших
14 мая, 22:09
 
МалайзияРоссияАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Владимир ПутинМГИМО
 
 
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