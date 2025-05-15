Премьер Малайзии получил звание почетного доктора МГИМО
Премьеру Малайзии Ибрагиму присвоили звание почетного доктора МГИМО
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму присвоили звание почетного доктора МГИМО, сообщил политик в своих соцсетях.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Ибрагимом.
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"На третий день моего официального визита в Россию я прочитал публичную лекцию под названием "Соединяя миры в эпоху разломов" в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО)… Намерение МГИМО расширить свою экспертизу в вопросах АСЕАН, сельского хозяйства, изучения языков и студенческих обменов весьма приветствуется. Малайзия также с нетерпением ждет возможности отправить своих молодых дипломатов на стажировку в МГИМО - известное учреждение, которое подготовило многие выдающиеся дипломатические умы мира. Я также выразил глубочайшую признательность МГИМО за присвоение мне звания почетного доктора перед лекцией. Я принял эту честь от имени всех малайзийцев, которые отстаивают универсальные ценности гуманизма, мира и солидарности", - написал Ибрагим в своем Telegram-канале.
По словам политика, в своем выступлении он подчеркнул, что самая неотложная проблема современности заключается не только в технологических сдвигах или глобальных переходах власти, но и в глубоком моральном кризисе – потере ценностей и этического направления.
"В этом отношении структура (правительства - ред.) Малайзии предлагает целостный путь, который уравновешивает материальный прогресс с моральной силой и глубиной цивилизации. Он тесно перекликается с идеей русской души, которая ставит культуру и человечность в центр национальной идентичности. Я также поделился своим давним восхищением русской литературой - от моральной психологии Достоевского и философских размышлений Толстого до тонкой иронии Чехова и захватывающей поэзии Анны Ахматовой. Эти произведения обогащают не только душу России, но и совесть человечества в целом", - добавил премьер.