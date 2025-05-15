https://ria.ru/20250515/metro-2017137990.html

Детям раздали подарочные наборы в московском метро

Детям раздали подарочные наборы в московском метро - РИА Новости, 15.05.2025

Детям раздали подарочные наборы в московском метро

Юным пассажирам раздали более 40 тысяч подарочных наборов к 90-летию московского метро, в них полезные подарки, которые пригодятся как в учебе, так и во время... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:53:00+03:00

2025-05-15T15:53:00+03:00

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общество

москва

максим ликсутов

сергей собянин

метро

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Юным пассажирам раздали более 40 тысяч подарочных наборов к 90-летию московского метро, в них полезные подарки, которые пригодятся как в учебе, так и во время ежедневных поездок, сообщил РИА Новости в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Сегодня пассажиры с детьми получили специальные подарочные наборы от нашего проекта "Московский транспорт. Детям". В них - сувениры, которые точно пригодятся юным москвичам. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина создаем праздничную атмосферу в городском транспорте в честь больших городских и государственных событий, например, к запуску сквозного движения на Большой кольцевой линии, Новому году или 8 Марта", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что получить брендированные сувениры с детским героем московского транспорта - Метрошей можно было на 30 стойках "Живое общение". Всего юным пассажирам раздали более 40 тысяч наборов. В них для маленьких пассажиров собрали полезные подарки, которые пригодятся как в учебе, так и во время ежедневных поездок. "Так, детям подарили брелоки с функционалом карты "Тройка", которые можно прикрепить к ключам от дома. Кроме того, праздничные наборы содержали товары для школы: бейдж на шнурке для карты, тканевый мешок и канцелярские товары: тетради, карандаши и ручки. Порадовали юных пассажиров развивающие пазлы, из частей которых можно было собрать изображение детского героя московского транспорта. Еще детям подарили мягкие игрушки, выполненные в виде одного из героев бренда "Московский транспорт. Детям" - Метроши", - добавили в пресс-службе московского метрополитена.

https://ria.ru/20250515/liksutov-2017039076.html

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общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин, метро