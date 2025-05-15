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Детям раздали подарочные наборы в московском метро - РИА Новости, 15.05.2025
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15:53 15.05.2025 (обновлено: 18:25 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/metro-2017137990.html
Детям раздали подарочные наборы в московском метро
Детям раздали подарочные наборы в московском метро - РИА Новости, 15.05.2025
Детям раздали подарочные наборы в московском метро
Юным пассажирам раздали более 40 тысяч подарочных наборов к 90-летию московского метро, в них полезные подарки, которые пригодятся как в учебе, так и во время... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:53:00+03:00
2025-05-15T18:25:00+03:00
общество
москва
максим ликсутов
сергей собянин
метро
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Юным пассажирам раздали более 40 тысяч подарочных наборов к 90-летию московского метро, в них полезные подарки, которые пригодятся как в учебе, так и во время ежедневных поездок, сообщил РИА Новости в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Сегодня пассажиры с детьми получили специальные подарочные наборы от нашего проекта "Московский транспорт. Детям". В них - сувениры, которые точно пригодятся юным москвичам. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина создаем праздничную атмосферу в городском транспорте в честь больших городских и государственных событий, например, к запуску сквозного движения на Большой кольцевой линии, Новому году или 8 Марта", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что получить брендированные сувениры с детским героем московского транспорта - Метрошей можно было на 30 стойках "Живое общение". Всего юным пассажирам раздали более 40 тысяч наборов. В них для маленьких пассажиров собрали полезные подарки, которые пригодятся как в учебе, так и во время ежедневных поездок. "Так, детям подарили брелоки с функционалом карты "Тройка", которые можно прикрепить к ключам от дома. Кроме того, праздничные наборы содержали товары для школы: бейдж на шнурке для карты, тканевый мешок и канцелярские товары: тетради, карандаши и ручки. Порадовали юных пассажиров развивающие пазлы, из частей которых можно было собрать изображение детского героя московского транспорта. Еще детям подарили мягкие игрушки, выполненные в виде одного из героев бренда "Московский транспорт. Детям" - Метроши", - добавили в пресс-службе московского метрополитена.
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общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин, метро
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Метро
Детям раздали подарочные наборы в московском метро

Детям раздали подарочные наборы в честь 90-летия московского метро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБуква "М" у входа на станцию московского метро
Буква М у входа на станцию московского метро - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Буква "М" у входа на станцию московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Юным пассажирам раздали более 40 тысяч подарочных наборов к 90-летию московского метро, в них полезные подарки, которые пригодятся как в учебе, так и во время ежедневных поездок, сообщил РИА Новости в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Сегодня пассажиры с детьми получили специальные подарочные наборы от нашего проекта "Московский транспорт. Детям". В них - сувениры, которые точно пригодятся юным москвичам. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина создаем праздничную атмосферу в городском транспорте в честь больших городских и государственных событий, например, к запуску сквозного движения на Большой кольцевой линии, Новому году или 8 Марта", - рассказал Ликсутов.
Он отметил, что получить брендированные сувениры с детским героем московского транспорта - Метрошей можно было на 30 стойках "Живое общение". Всего юным пассажирам раздали более 40 тысяч наборов. В них для маленьких пассажиров собрали полезные подарки, которые пригодятся как в учебе, так и во время ежедневных поездок.
"Так, детям подарили брелоки с функционалом карты "Тройка", которые можно прикрепить к ключам от дома. Кроме того, праздничные наборы содержали товары для школы: бейдж на шнурке для карты, тканевый мешок и канцелярские товары: тетради, карандаши и ручки. Порадовали юных пассажиров развивающие пазлы, из частей которых можно было собрать изображение детского героя московского транспорта. Еще детям подарили мягкие игрушки, выполненные в виде одного из героев бренда "Московский транспорт. Детям" - Метроши", - добавили в пресс-службе московского метрополитена.
Столичная промышленность 90 лет обеспечивает инфраструктуру метро - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Ликсутов: Столичная промышленность 90 лет обеспечивает инфраструктуру метро
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