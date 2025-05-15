https://ria.ru/20250515/metro-2017137990.html
Детям раздали подарочные наборы в московском метро
Детям раздали подарочные наборы в московском метро - РИА Новости, 15.05.2025
Детям раздали подарочные наборы в московском метро
Юным пассажирам раздали более 40 тысяч подарочных наборов к 90-летию московского метро, в них полезные подарки, которые пригодятся как в учебе, так и во время... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:53:00+03:00
2025-05-15T15:53:00+03:00
2025-05-15T18:25:00+03:00
общество
москва
максим ликсутов
сергей собянин
метро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149348/17/1493481789_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_e8368c14d3159f1a682ebeece80fc623.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Юным пассажирам раздали более 40 тысяч подарочных наборов к 90-летию московского метро, в них полезные подарки, которые пригодятся как в учебе, так и во время ежедневных поездок, сообщил РИА Новости в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Сегодня пассажиры с детьми получили специальные подарочные наборы от нашего проекта "Московский транспорт. Детям". В них - сувениры, которые точно пригодятся юным москвичам. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина создаем праздничную атмосферу в городском транспорте в честь больших городских и государственных событий, например, к запуску сквозного движения на Большой кольцевой линии, Новому году или 8 Марта", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что получить брендированные сувениры с детским героем московского транспорта - Метрошей можно было на 30 стойках "Живое общение". Всего юным пассажирам раздали более 40 тысяч наборов. В них для маленьких пассажиров собрали полезные подарки, которые пригодятся как в учебе, так и во время ежедневных поездок. "Так, детям подарили брелоки с функционалом карты "Тройка", которые можно прикрепить к ключам от дома. Кроме того, праздничные наборы содержали товары для школы: бейдж на шнурке для карты, тканевый мешок и канцелярские товары: тетради, карандаши и ручки. Порадовали юных пассажиров развивающие пазлы, из частей которых можно было собрать изображение детского героя московского транспорта. Еще детям подарили мягкие игрушки, выполненные в виде одного из героев бренда "Московский транспорт. Детям" - Метроши", - добавили в пресс-службе московского метрополитена.
https://ria.ru/20250515/liksutov-2017039076.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149348/17/1493481789_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_000745d4ff9b47b869fd48e22894eab7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин, метро
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Метро
Детям раздали подарочные наборы в московском метро
Детям раздали подарочные наборы в честь 90-летия московского метро
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Юным пассажирам раздали более 40 тысяч подарочных наборов к 90-летию московского метро, в них полезные подарки, которые пригодятся как в учебе, так и во время ежедневных поездок, сообщил РИА Новости в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Сегодня пассажиры с детьми получили специальные подарочные наборы от нашего проекта "Московский транспорт. Детям". В них - сувениры, которые точно пригодятся юным москвичам. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
создаем праздничную атмосферу в городском транспорте в честь больших городских и государственных событий, например, к запуску сквозного движения на Большой кольцевой линии, Новому году или 8 Марта", - рассказал Ликсутов
.
Он отметил, что получить брендированные сувениры с детским героем московского транспорта - Метрошей можно было на 30 стойках "Живое общение". Всего юным пассажирам раздали более 40 тысяч наборов. В них для маленьких пассажиров собрали полезные подарки, которые пригодятся как в учебе, так и во время ежедневных поездок.
"Так, детям подарили брелоки с функционалом карты "Тройка", которые можно прикрепить к ключам от дома. Кроме того, праздничные наборы содержали товары для школы: бейдж на шнурке для карты, тканевый мешок и канцелярские товары: тетради, карандаши и ручки. Порадовали юных пассажиров развивающие пазлы, из частей которых можно было собрать изображение детского героя московского транспорта. Еще детям подарили мягкие игрушки, выполненные в виде одного из героев бренда "Московский транспорт. Детям" - Метроши", - добавили в пресс-службе московского метрополитена.