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Мерц исключил возможность запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 15.05.2025
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20:07 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/merts-2017208618.html
Мерц исключил возможность запуска "Северного потока — 2"
Мерц исключил возможность запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 15.05.2025
Мерц исключил возможность запуска "Северного потока — 2"
Газопровод "Северный поток 2" в настоящее время не имеет разрешения на эксплуатацию, и "это не должно меняться", считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T20:07:00+03:00
2025-05-15T20:07:00+03:00
россия
германия
швейцария
фридрих мерц
дмитрий песков
северный поток — 2
в мире
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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Газопровод "Северный поток 2" в настоящее время не имеет разрешения на эксплуатацию, и "это не должно меняться", считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "В настоящее время у "Северного потока 2" нет лицензии на эксплуатацию, и это не изменится", - заявил канцлер в интервью немецкому изданию Zeit, отвечая на вопрос о планах правительства ФРГ под руководством Мерца выдать разрешение на эксплуатацию. В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. Этот срок 7 марта был продлён до 9 мая. Девятого мая суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между оператором "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами. Решение может быть обжаловано путем подачи апелляции. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом". "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода было завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию его так и не ввели. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов были разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250512/stream--2016487738.html
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россия, германия, швейцария, фридрих мерц, дмитрий песков, северный поток — 2, в мире
Россия, Германия, Швейцария, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, Северный поток — 2, В мире
Мерц исключил возможность запуска "Северного потока — 2"

Мерц: у "Северного потока — 2" нет разрешения на эксплуатацию и это не изменится

© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток — 2" в Любмине, Германия
Газопровод Северный поток — 2 в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток — 2" в Любмине, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Газопровод "Северный поток 2" в настоящее время не имеет разрешения на эксплуатацию, и "это не должно меняться", считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"В настоящее время у "Северного потока 2" нет лицензии на эксплуатацию, и это не изменится", - заявил канцлер в интервью немецкому изданию Zeit, отвечая на вопрос о планах правительства ФРГ под руководством Мерца выдать разрешение на эксплуатацию.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
ЕК не обсуждала с США идею о санкциях против "Северного потока — 2"
12 мая, 14:26
В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. Этот срок 7 марта был продлён до 9 мая.
Девятого мая суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между оператором "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами. Решение может быть обжаловано путем подачи апелляции. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом".
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Фон дер Ляйен обсудила с Мерцем блокировку "Северного потока", пишет WSJ
10 мая, 21:42
"Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода было завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию его так и не ввели. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов были разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Германии допустили новую атаку на "Северный поток — 2"
6 мая, 07:10
 
РоссияГерманияШвейцарияФридрих МерцДмитрий ПесковСеверный поток — 2В мире
 
 
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