"Провал": в Германии раскрыли позор Мерца с ультиматумом Путину
BZ: канцлер Германии Мерц выдвинул провальный ультиматум Путину
© AP Photo / Ebrahim NorooziФридих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц опозорился, выдвинув ультиматум президенту России Владимиру Путину по поводу прекращения огня на Украине, такое мнение высказал редактор немецкого издания Berliner Zeitung Симон Цайзе.
"Провал стал позором, когда (президент США — Прим. ред.) Дональд Трамп лишил Мерца и его европейских коллег своей поддержки", — написал он.
Как отметил Цайзе, у немецкого канцлера "нет тузов в рукаве, чтобы сыграть в покер с Путиным".
Смелые угрозы Мерца по поводу войны против России также не оправдываются.
"Еще несколько недель назад Мерц хотел разбомбить Керченский мост в Крыму с помощью ракет Taurus. Канцлеру показалось неважным принимать во внимание реакцию ядерной державы в лице России. "На каждом кладбище царит мир" — таков был лозунг Мерца. Однако кто-то, должно быть, шепнул ему, что Германия, скорее всего, проиграет в прямом столкновении с Россией. И поэтому Мерц отступает", — констатировал автор материала.
На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил Москве санкциями в случае отказа от "перемирия", несмотря на то, что киевский режим нарушал все перемирия и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Москвой.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что языком ультиматумов с Россией разговаривать нельзя, это неприемлемо.
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Вечером в среду президент утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, возглавит ее помощник главы государства Владимир Мединский.
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