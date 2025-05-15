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Мединский рассказал о совещании с Путиным перед отбытием в Стамбул

Мединский рассказал о совещании с Путиным перед отбытием в Стамбул - РИА Новости, 15.05.2025

Мединский рассказал о совещании с Путиным перед отбытием в Стамбул

Обсуждение на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин перед отбытием российской делегации в Стамбул, было подробным, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T18:04:00+03:00

2025-05-15T18:04:00+03:00

2025-05-15T18:11:00+03:00

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владимир мединский

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Обсуждение на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин перед отбытием российской делегации в Стамбул, было подробным, сообщил журналистам помощник президента Владимир Мединский. "Вчера вечером президент России провел совещание... Состоялось подробное совместное обсуждение", - сказал он. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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