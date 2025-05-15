Мединский рассказал о совещании с Путиным перед отбытием в Стамбул
Мединский: Путин провел подробное совещание перед отбытием делегации в Стамбул
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле. 15 мая 2025
Помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле. 15 мая 2025
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Обсуждение на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин перед отбытием российской делегации в Стамбул, было подробным, сообщил журналистам помощник президента Владимир Мединский.
"Вчера вечером президент России провел совещание... Состоялось подробное совместное обсуждение", - сказал он.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Мединский назвал цель переговоров с Украиной
Вчера, 14:04