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Мединский прокомментировал будущие переговоры России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
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17:44 15.05.2025 (обновлено: 18:02 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/medinskiy-2017175425.html
Мединский прокомментировал будущие переговоры России и Украины
Мединский прокомментировал будущие переговоры России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
Мединский прокомментировал будущие переговоры России и Украины
Российская делегация рассматривает переговоры как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:44:00+03:00
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украина
в мире
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Российская делегация рассматривает переговоры как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад", - сказал Мединский журналистам.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html
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россия, украина, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Мединский прокомментировал будущие переговоры России и Украины

Мединский: РФ рассматривает переговоры как продолжение прерванного процесса

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле. 15 мая 2025
Помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле. 15 мая 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Российская делегация рассматривает переговоры как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад", - сказал Мединский журналистам.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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