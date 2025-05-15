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Мединский прокомментировал будущие переговоры России и Украины

Мединский прокомментировал будущие переговоры России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025

Мединский прокомментировал будущие переговоры России и Украины

Российская делегация рассматривает переговоры как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:44:00+03:00

2025-05-15T17:44:00+03:00

2025-05-15T18:02:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Российская делегация рассматривает переговоры как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад", - сказал Мединский журналистам.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html

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россия, украина, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025