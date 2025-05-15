https://ria.ru/20250515/medinskiy-2017175425.html
Мединский прокомментировал будущие переговоры России и Украины
Мединский прокомментировал будущие переговоры России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
Мединский прокомментировал будущие переговоры России и Украины
Российская делегация рассматривает переговоры как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:44:00+03:00
2025-05-15T17:44:00+03:00
2025-05-15T18:02:00+03:00
россия
украина
в мире
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017176857_0:214:3044:1926_1920x0_80_0_0_c06b56c33fc87f6641b621782934bbe1.jpg
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Российская делегация рассматривает переговоры как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад", - сказал Мединский журналистам.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017176857_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6063f6a17b7212854832ef5ed210cafe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Мединский прокомментировал будущие переговоры России и Украины
Мединский: РФ рассматривает переговоры как продолжение прерванного процесса