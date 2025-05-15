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Заявление главы российской делегации в Стамбуле. Трансляция

Заявление главы российской делегации в Стамбуле. Трансляция - РИА Новости, 15.05.2025

Заявление главы российской делегации в Стамбуле. Трансляция

Глава переговорной делегации России в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский выступает с заявлением для СМИ. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:40:00+03:00

2025-05-15T17:40:00+03:00

2025-05-15T17:42:00+03:00

стамбул

россия

владимир мединский

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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Глава переговорной делегации России в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский выступает с заявлением для СМИ.

стамбул

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Полное заявление Мединского для прессы Полное заявление Мединского для прессы 2025-05-15T17:40 true PT3M08S

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