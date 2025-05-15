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Заявление главы российской делегации в Стамбуле. Трансляция - РИА Новости, 15.05.2025
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17:40 15.05.2025 (обновлено: 17:42 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/medinskiy-2017172552.html
Заявление главы российской делегации в Стамбуле. Трансляция
Заявление главы российской делегации в Стамбуле. Трансляция - РИА Новости, 15.05.2025
Заявление главы российской делегации в Стамбуле. Трансляция
Глава переговорной делегации России в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский выступает с заявлением для СМИ. РИА Новости, 15.05.2025
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2025-05-15T17:42:00+03:00
стамбул
россия
владимир мединский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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Глава переговорной делегации России в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский выступает с заявлением для СМИ.
стамбул
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Полное заявление Мединского для прессы
Полное заявление Мединского для прессы
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стамбул, россия, владимир мединский, видео, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Стамбул, Россия, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Заявление главы российской делегации в Стамбуле. Трансляция
Глава переговорной делегации России в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский выступает с заявлением для СМИ.
2025-05-15T17:40
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Заявление главы российской делегации в Стамбуле. Трансляция

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Глава переговорной делегации России в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский выступает с заявлением для СМИ.
 
СтамбулРоссияВладимир МединскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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