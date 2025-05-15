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Российская делегация готова к возможным компромиссам, заявил Мединский
Российская делегация готова к возможным компромиссам, заявил Мединский - РИА Новости, 15.05.2025
Российская делегация готова к возможным компромиссам, заявил Мединский
Российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы на переговорах в Стамбуле по Украине, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:47:00+03:00
2025-05-15T16:47:00+03:00
2025-05-15T17:13:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир мединский
стамбул
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы на переговорах в Стамбуле по Украине, заявил глава российской делегации Владимир Мединский."Готовы к работе, к возобновлению хода стамбульских переговоров. Готовы к возможным компромиссам, к их обсуждению", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 24".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Мединский о готовности российской делегации к переговорам
❗️Российская делегация в Стамбуле сохраняет рабочий настрой перед переговорами, сообщил Мединский
2025-05-15T16:47
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Российская делегация готова к возможным компромиссам, заявил Мединский
Мединский: делегация из РФ перед переговорами готова к возможным компромиссам