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Российская делегация готова к возможным компромиссам, заявил Мединский

Российская делегация готова к возможным компромиссам, заявил Мединский - РИА Новости, 15.05.2025

Российская делегация готова к возможным компромиссам, заявил Мединский

Российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы на переговорах в Стамбуле по Украине, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:47:00+03:00

2025-05-15T16:47:00+03:00

2025-05-15T17:13:00+03:00

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специальная военная операция на украине

владимир мединский

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы на переговорах в Стамбуле по Украине, заявил глава российской делегации Владимир Мединский."Готовы к работе, к возобновлению хода стамбульских переговоров. Готовы к возможным компромиссам, к их обсуждению", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 24".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html

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Мединский о готовности российской делегации к переговорам ❗️Российская делегация в Стамбуле сохраняет рабочий настрой перед переговорами, сообщил Мединский 2025-05-15T16:47 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир мединский, стамбул, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире