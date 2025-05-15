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Российская делегация готова к возможным компромиссам, заявил Мединский - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:47 15.05.2025 (обновлено: 17:13 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/medinskiy-2017155732.html
Российская делегация готова к возможным компромиссам, заявил Мединский
Российская делегация готова к возможным компромиссам, заявил Мединский - РИА Новости, 15.05.2025
Российская делегация готова к возможным компромиссам, заявил Мединский
Российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы на переговорах в Стамбуле по Украине, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. РИА Новости, 15.05.2025
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россия
специальная военная операция на украине
владимир мединский
стамбул
украина
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы на переговорах в Стамбуле по Украине, заявил глава российской делегации Владимир Мединский."Готовы к работе, к возобновлению хода стамбульских переговоров. Готовы к возможным компромиссам, к их обсуждению", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 24".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html
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Мединский о готовности российской делегации к переговорам
❗️Российская делегация в Стамбуле сохраняет рабочий настрой перед переговорами, сообщил Мединский
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россия, владимир мединский, стамбул, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Мединский, Стамбул, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Российская делегация готова к возможным компромиссам, заявил Мединский

Мединский: делегация из РФ перед переговорами готова к возможным компромиссам

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы на переговорах в Стамбуле по Украине, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.
"Готовы к работе, к возобновлению хода стамбульских переговоров. Готовы к возможным компромиссам, к их обсуждению", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 24".
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Стамбул ждет Путина и Трампа
14 мая, 23:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир МединскийСтамбулУкраинаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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