https://ria.ru/20250515/medinskiy-2017154569.html

Российская делегация сохраняет рабочий настрой, заявил Мединский

Российская делегация сохраняет рабочий настрой, заявил Мединский - РИА Новости, 15.05.2025

Российская делегация сохраняет рабочий настрой, заявил Мединский

Делегация России сохраняет рабочий настрой перед переговорами в Стамбуле, заявил глава переговорной делегации России в Стамбуле Владимир Мединский. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:43:00+03:00

2025-05-15T16:43:00+03:00

2025-05-15T17:36:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

владимир мединский

стамбул

украина

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Делегация России сохраняет рабочий настрой перед переговорами в Стамбуле, заявил глава переговорной делегации России в Стамбуле Владимир Мединский."Рабочий настрой, здесь присутствуют в составе делегации руководящий состав всех заинтересованных ведомств", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html

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россия, владимир мединский, стамбул, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025