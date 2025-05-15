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Российская делегация сохраняет рабочий настрой, заявил Мединский
Российская делегация сохраняет рабочий настрой, заявил Мединский - РИА Новости, 15.05.2025
Российская делегация сохраняет рабочий настрой, заявил Мединский
Делегация России сохраняет рабочий настрой перед переговорами в Стамбуле, заявил глава переговорной делегации России в Стамбуле Владимир Мединский. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:43:00+03:00
2025-05-15T16:43:00+03:00
2025-05-15T17:36:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир мединский
стамбул
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Делегация России сохраняет рабочий настрой перед переговорами в Стамбуле, заявил глава переговорной делегации России в Стамбуле Владимир Мединский."Рабочий настрой, здесь присутствуют в составе делегации руководящий состав всех заинтересованных ведомств", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Мединский, Стамбул, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Российская делегация сохраняет рабочий настрой, заявил Мединский
Мединский: делегация из РФ сохраняет рабочий настрой перед переговорами