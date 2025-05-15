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Индекс Мосбиржи замедлил падение после новостей из Стамбула
Индекс Мосбиржи замедлил падение после новостей из Стамбула - РИА Новости, 15.05.2025
Индекс Мосбиржи замедлил падение после новостей из Стамбула
Российский рынок акций чуть замедлил снижение после слов главы переговорной делегации России в Стамбуле Владимира Мединского, следует из данных торгов. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:40:00+03:00
2025-05-15T17:40:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский рынок акций чуть замедлил снижение после слов главы переговорной делегации России в Стамбуле Владимира Мединского, следует из данных торгов.Индекс Мосбиржи к 17.06 мск он снижается на 2,41%, до 2 853,63 пункта, после новостей он достигал 2862,05 пункта, замедляя снижение до 2,13%. До новостей рынок акций падал на 3,11%.Глава делегации России Владимир Мединский заявил, что делегация сохраняет рабочий настрой перед переговорами, он также добавил, что российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы на переговорах в Стамбуле по Украине. Чуть позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Владимир Зеленский отправит делегацию на переговоры с Россией в Стамбуле в четверг.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Стамбул, Экономика, Россия, Украина, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Московская биржа, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Индекс Мосбиржи замедлил падение после новостей из Стамбула
Рынок акций в России замедлил снижение после слов Мединского в Стамбуле