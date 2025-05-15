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Мединский назвал цель российской делегации в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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17:59 15.05.2025 (обновлено: 18:42 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/medinskij-2017181040.html
Мединский назвал цель российской делегации в Стамбуле
Мединский назвал цель российской делегации в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Мединский назвал цель российской делегации в Стамбуле
Задача российской стороны заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине, заявил глава делегации, помощник президента... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:59:00+03:00
2025-05-15T18:42:00+03:00
россия
украина
турция
владимир мединский
владимир путин
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. Задача российской стороны заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине, заявил глава делегации, помощник президента Владимир Мединский, выступая перед журналистами в генконсульстве в Стамбуле. Основные тезисы:Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула. Первоначально сообщалось, что переговоры начнутся утром, но по инициативе турецкой стороны их перенесли на вторую половину дня. Как сообщил источник РИА Новости, российская делегация все еще ждет начала переговоров с Украиной в четверг. Пока неизвестно, состоятся они сегодня или завтра: точной информации о переносе нет. На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
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россия, украина, турция, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул
Россия, Украина, Турция, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул
Мединский назвал цель российской делегации в Стамбуле

Мединский назвал задачей делегации России установление долгосрочного мира

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента России Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле, 15 мая 2025 года
Помощник президента России Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле, 15 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Помощник президента России Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле, 15 мая 2025 года
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СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. Задача российской стороны заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине, заявил глава делегации, помощник президента Владимир Мединский, выступая перед журналистами в генконсульстве в Стамбуле. Основные тезисы:
  • делегация России обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров;
  • представители Москвы настроены на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта;
  • российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году;
  • министр обороны и все командующие группировками в зоне спецоперации вчера доложили Владимиру Путину о ситуации в зоне боевых действий;
  • обсуждение на совещании перед отбытием переговорщиков в Турцию было подробным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх
14 мая, 08:00
Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула. Первоначально сообщалось, что переговоры начнутся утром, но по инициативе турецкой стороны их перенесли на вторую половину дня.
Как сообщил источник РИА Новости, российская делегация все еще ждет начала переговоров с Украиной в четверг. Пока неизвестно, состоятся они сегодня или завтра: точной информации о переносе нет.
На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
РоссияУкраинаТурцияВладимир МединскийВладимир ПутинДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Стамбул
 
 
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