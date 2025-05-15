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Мединский назвал цель российской делегации в Стамбуле

Мединский назвал цель российской делегации в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

Мединский назвал цель российской делегации в Стамбуле

Задача российской стороны заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине, заявил глава делегации, помощник президента... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:59:00+03:00

2025-05-15T17:59:00+03:00

2025-05-15T18:42:00+03:00

россия

украина

турция

владимир мединский

владимир путин

дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

стамбул

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СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. Задача российской стороны заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине, заявил глава делегации, помощник президента Владимир Мединский, выступая перед журналистами в генконсульстве в Стамбуле. Основные тезисы:Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула. Первоначально сообщалось, что переговоры начнутся утром, но по инициативе турецкой стороны их перенесли на вторую половину дня. Как сообщил источник РИА Новости, российская делегация все еще ждет начала переговоров с Украиной в четверг. Пока неизвестно, состоятся они сегодня или завтра: точной информации о переносе нет. На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, турция, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул