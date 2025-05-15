Водолазы провели более пяти тысяч спусков для сбора мазута в Черном море
МЧС: водолазы совершили 5530 спусков для сбора мазута со дна Черного моря
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия
Танкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия
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СОЧИ, 15 мая – РИА Новости. Сводная водолазная группировка совершила 5530 спусков в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района для ежедневного мониторинга и сбора мазута с морского дна, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В прибрежной зоне города-курорта Анапа и Темрюкского района сводной водолазной группировкой проводятся работы по ежедневному мониторингу и сбору мазута со дна Черного моря. Всего совершено 5530 спусков", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, обследование дна Чёрного моря специалисты осуществляют с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. Такие технические возможности работы на глубине позволили обследовать более 7420 тысяч квадратных метров дна акватории. Сводные группы водолазов собрали 381 тонну нефтепродуктов в 7620 мешках.
На сегодняшний день межведомственные мониторинговые группы проверили 325 километров береговой линии Краснодарского края: от Архипо-Осиповки до Кабардинки, от косы Чушка до поселка Мысхако города Новороссийска и от урочища Кучугуры до села Ачуево Славянский район. Прибрежные территории проверяются в том числе и повторно на случай появления новых выбросов мазута. Участники ликвидаций собрали с береговой линии более 161,4 тысячи тонн загрязненного песка, грунта и гальки. Специалисты министерства планируют провести сбор нефтепродуктов ещё на 19 участках побережья Кубани общей протяженностью более 143 километров, добавили в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.