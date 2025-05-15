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Водолазы провели более пяти тысяч спусков для сбора мазута в Черном море - РИА Новости, 15.05.2025
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19:07 15.05.2025 (обновлено: 19:48 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/mazut-2017196030.html
Водолазы провели более пяти тысяч спусков для сбора мазута в Черном море
Водолазы провели более пяти тысяч спусков для сбора мазута в Черном море - РИА Новости, 15.05.2025
Водолазы провели более пяти тысяч спусков для сбора мазута в Черном море
Сводная водолазная группировка совершила 5530 спусков в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района для ежедневного мониторинга и сбора мазута с морского дна,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:07:00+03:00
2025-05-15T19:48:00+03:00
происшествия
анапа
темрюкский район
черное море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СОЧИ, 15 мая – РИА Новости. Сводная водолазная группировка совершила 5530 спусков в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района для ежедневного мониторинга и сбора мазута с морского дна, сообщили в пресс-службе МЧС России. "В прибрежной зоне города-курорта Анапа и Темрюкского района сводной водолазной группировкой проводятся работы по ежедневному мониторингу и сбору мазута со дна Черного моря. Всего совершено 5530 спусков", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, обследование дна Чёрного моря специалисты осуществляют с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. Такие технические возможности работы на глубине позволили обследовать более 7420 тысяч квадратных метров дна акватории. Сводные группы водолазов собрали 381 тонну нефтепродуктов в 7620 мешках. На сегодняшний день межведомственные мониторинговые группы проверили 325 километров береговой линии Краснодарского края: от Архипо-Осиповки до Кабардинки, от косы Чушка до поселка Мысхако города Новороссийска и от урочища Кучугуры до села Ачуево Славянский район. Прибрежные территории проверяются в том числе и повторно на случай появления новых выбросов мазута. Участники ликвидаций собрали с береговой линии более 161,4 тысячи тонн загрязненного песка, грунта и гальки. Специалисты министерства планируют провести сбор нефтепродуктов ещё на 19 участках побережья Кубани общей протяженностью более 143 километров, добавили в ведомстве. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250515/mazut-2017116413.html
https://ria.ru/20250506/mintrans-2015283816.html
анапа
темрюкский район
черное море
краснодарский край
россия
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происшествия, анапа, темрюкский район, черное море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Черное море, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край, Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Водолазы провели более пяти тысяч спусков для сбора мазута в Черном море

МЧС: водолазы совершили 5530 спусков для сбора мазута со дна Черного моря

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия
Танкер Волгонефть-239, стоящий на мели у мыса Панагия - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия
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СОЧИ, 15 мая – РИА Новости. Сводная водолазная группировка совершила 5530 спусков в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района для ежедневного мониторинга и сбора мазута с морского дна, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В прибрежной зоне города-курорта Анапа и Темрюкского района сводной водолазной группировкой проводятся работы по ежедневному мониторингу и сбору мазута со дна Черного моря. Всего совершено 5530 спусков", - говорится в сообщении.
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Керченском проливе собрали около 716 тонн замазученного грунта
Вчера, 14:59
Как уточняет ведомство, обследование дна Чёрного моря специалисты осуществляют с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. Такие технические возможности работы на глубине позволили обследовать более 7420 тысяч квадратных метров дна акватории. Сводные группы водолазов собрали 381 тонну нефтепродуктов в 7620 мешках.
На сегодняшний день межведомственные мониторинговые группы проверили 325 километров береговой линии Краснодарского края: от Архипо-Осиповки до Кабардинки, от косы Чушка до поселка Мысхако города Новороссийска и от урочища Кучугуры до села Ачуево Славянский район. Прибрежные территории проверяются в том числе и повторно на случай появления новых выбросов мазута. Участники ликвидаций собрали с береговой линии более 161,4 тысячи тонн загрязненного песка, грунта и гальки. Специалисты министерства планируют провести сбор нефтепродуктов ещё на 19 участках побережья Кубани общей протяженностью более 143 километров, добавили в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
Нефтяной терминал Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Минтранс проверил танкерный флот по поручению президента
6 мая, 14:35
 
ПроисшествияАнапаТемрюкский районЧерное мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский крайРоссияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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