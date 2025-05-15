В Керченском проливе собрали около 716 тонн замазученного грунта
Водолазы собрали около 716 т замазученного грунта после ЧС в Керченском проливе
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Водолазами под руководством Морспасслужбы собрано около 716 тонн замазученного грунта после крушения в декабре 2024 года двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
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"Водолазами под руководством Морспасслужбы нарастающим итогом собрано около 716 тонн замазученного грунта. Численность группировки водолазов составляет на сегодня 159 человек. Из них 153 человека задействованы в прибрежных работах, 6 − в море. Водолазами регулярно проводятся осмотры затонувших фрагментов, последний осмотр кормовой части "Волгонефть-212" осуществлен 12 мая", - говорится в сообщении.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
Группировка флота, задействованного на работах по подъёму мазута в Керченском проливе, составляет 7 судов. Продолжаются работы по изготовлению и подготовке к установке коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.