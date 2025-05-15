https://ria.ru/20250515/mazut-2017116413.html

В Керченском проливе собрали около 716 тонн замазученного грунта

В Керченском проливе собрали около 716 тонн замазученного грунта - РИА Новости, 15.05.2025

В Керченском проливе собрали около 716 тонн замазученного грунта

Водолазами под руководством Морспасслужбы собрано около 716 тонн замазученного грунта после крушения в декабре 2024 года двух танкеров в Керченском проливе,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:59:00+03:00

2025-05-15T14:59:00+03:00

2025-05-15T14:59:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

краснодарский край

виталий савельев

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Водолазами под руководством Морспасслужбы собрано около 716 тонн замазученного грунта после крушения в декабре 2024 года двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе правительства РФ. "Водолазами под руководством Морспасслужбы нарастающим итогом собрано около 716 тонн замазученного грунта. Численность группировки водолазов составляет на сегодня 159 человек. Из них 153 человека задействованы в прибрежных работах, 6 − в море. Водолазами регулярно проводятся осмотры затонувших фрагментов, последний осмотр кормовой части "Волгонефть-212" осуществлен 12 мая", - говорится в сообщении. Вице-премьер РФ Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Группировка флота, задействованного на работах по подъёму мазута в Керченском проливе, составляет 7 судов. Продолжаются работы по изготовлению и подготовке к установке коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.

https://ria.ru/20250428/uchenye-2013766202.html

керченский пролив

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, керченский пролив, россия, краснодарский край, виталий савельев, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе