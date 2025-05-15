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В Керченском проливе собрали около 716 тонн замазученного грунта - РИА Новости, 15.05.2025
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14:59 15.05.2025
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В Керченском проливе собрали около 716 тонн замазученного грунта
В Керченском проливе собрали около 716 тонн замазученного грунта - РИА Новости, 15.05.2025
В Керченском проливе собрали около 716 тонн замазученного грунта
Водолазами под руководством Морспасслужбы собрано около 716 тонн замазученного грунта после крушения в декабре 2024 года двух танкеров в Керченском проливе,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:59:00+03:00
2025-05-15T14:59:00+03:00
происшествия
керченский пролив
россия
краснодарский край
виталий савельев
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Водолазами под руководством Морспасслужбы собрано около 716 тонн замазученного грунта после крушения в декабре 2024 года двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе правительства РФ. "Водолазами под руководством Морспасслужбы нарастающим итогом собрано около 716 тонн замазученного грунта. Численность группировки водолазов составляет на сегодня 159 человек. Из них 153 человека задействованы в прибрежных работах, 6 − в море. Водолазами регулярно проводятся осмотры затонувших фрагментов, последний осмотр кормовой части "Волгонефть-212" осуществлен 12 мая", - говорится в сообщении. Вице-премьер РФ Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Группировка флота, задействованного на работах по подъёму мазута в Керченском проливе, составляет 7 судов. Продолжаются работы по изготовлению и подготовке к установке коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.
https://ria.ru/20250428/uchenye-2013766202.html
керченский пролив
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происшествия, керченский пролив, россия, краснодарский край, виталий савельев, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Краснодарский край, Виталий Савельев, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Керченском проливе собрали около 716 тонн замазученного грунта

Водолазы собрали около 716 т замазученного грунта после ЧС в Керченском проливе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Водолазами под руководством Морспасслужбы собрано около 716 тонн замазученного грунта после крушения в декабре 2024 года двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
«
"Водолазами под руководством Морспасслужбы нарастающим итогом собрано около 716 тонн замазученного грунта. Численность группировки водолазов составляет на сегодня 159 человек. Из них 153 человека задействованы в прибрежных работах, 6 − в море. Водолазами регулярно проводятся осмотры затонувших фрагментов, последний осмотр кормовой части "Волгонефть-212" осуществлен 12 мая", - говорится в сообщении.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
Группировка флота, задействованного на работах по подъёму мазута в Керченском проливе, составляет 7 судов. Продолжаются работы по изготовлению и подготовке к установке коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.
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ПроисшествияКерченский проливРоссияКраснодарский крайВиталий СавельевФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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