https://ria.ru/20250515/malayziya-2017023632.html

Премьер Малайзии назвал дух народа России несокрушимым

Премьер Малайзии назвал дух народа России несокрушимым - РИА Новости, 15.05.2025

Премьер Малайзии назвал дух народа России несокрушимым

Дух народа России несокрушим, россияне долгое время отстаивали свое достоинство и независимость, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своих соцсетях. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T07:27:00+03:00

2025-05-15T07:27:00+03:00

2025-05-15T07:27:00+03:00

россия

малайзия

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

брикс

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ДЖАКАРТА, 15 мая – РИА Новости. Дух народа России несокрушим, россияне долгое время отстаивали свое достоинство и независимость, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своих соцсетях. Премьер Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Анваром Ибрагимом. "Моя встреча с президентом Владимиром Путиным в Кремле была глубоко содержательной, отражая стремление двух стран найти общую почву для будущего, наполненного миром и процветанием. Я выразил искреннюю признательность за щедрое гостеприимство, оказанное во время этого визита. Россия — не только крупная держава, но и цивилизация с богатой историей, литературой, культурой и несокрушимым духом народа, который долгое время отстаивал достоинство и независимость", - написал премьер в своем Telegram-канале. Политик добавил, что его обсуждения с российским президентом охватили широкий спектр тем — от торговли, образования и энергетики до цифровых технологий, обороны и кибербезопасности. Он также приветствовал более глубокую двустороннюю торговлю и инвестиции из России, "особенно в таких высокодоходных секторах, как аэрокосмическая промышленность, искусственный интеллект и цифровая экономика". "Я выразил признательность за поддержку президентом Путиным стремления Малайзии присоединиться к БРИКС", - добавил премьер.

https://ria.ru/20250513/premer-2016757824.html

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малайзия

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россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), брикс