https://ria.ru/20250515/malayziya-2017023632.html
Премьер Малайзии назвал дух народа России несокрушимым
Премьер Малайзии назвал дух народа России несокрушимым - РИА Новости, 15.05.2025
Премьер Малайзии назвал дух народа России несокрушимым
Дух народа России несокрушим, россияне долгое время отстаивали свое достоинство и независимость, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своих соцсетях. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T07:27:00+03:00
2025-05-15T07:27:00+03:00
2025-05-15T07:27:00+03:00
россия
малайзия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016868577_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a8fb3c514c96948c3c0633263aadf650.jpg
ДЖАКАРТА, 15 мая – РИА Новости. Дух народа России несокрушим, россияне долгое время отстаивали свое достоинство и независимость, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своих соцсетях. Премьер Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Анваром Ибрагимом. "Моя встреча с президентом Владимиром Путиным в Кремле была глубоко содержательной, отражая стремление двух стран найти общую почву для будущего, наполненного миром и процветанием. Я выразил искреннюю признательность за щедрое гостеприимство, оказанное во время этого визита. Россия — не только крупная держава, но и цивилизация с богатой историей, литературой, культурой и несокрушимым духом народа, который долгое время отстаивал достоинство и независимость", - написал премьер в своем Telegram-канале. Политик добавил, что его обсуждения с российским президентом охватили широкий спектр тем — от торговли, образования и энергетики до цифровых технологий, обороны и кибербезопасности. Он также приветствовал более глубокую двустороннюю торговлю и инвестиции из России, "особенно в таких высокодоходных секторах, как аэрокосмическая промышленность, искусственный интеллект и цифровая экономика". "Я выразил признательность за поддержку президентом Путиным стремления Малайзии присоединиться к БРИКС", - добавил премьер.
https://ria.ru/20250513/premer-2016757824.html
россия
малайзия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016868577_35:0:2764:2047_1920x0_80_0_0_98483bb69dee979f6f72a5d63a497d13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), брикс
Россия, Малайзия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), БРИКС
Премьер Малайзии назвал дух народа России несокрушимым
Премьер Малайзии Ибрагим: дух народа России несокрушим