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Премьер Малайзии назвал дух народа России несокрушимым - РИА Новости, 15.05.2025
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07:27 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/malayziya-2017023632.html
Премьер Малайзии назвал дух народа России несокрушимым
Премьер Малайзии назвал дух народа России несокрушимым - РИА Новости, 15.05.2025
Премьер Малайзии назвал дух народа России несокрушимым
Дух народа России несокрушим, россияне долгое время отстаивали свое достоинство и независимость, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своих соцсетях. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T07:27:00+03:00
2025-05-15T07:27:00+03:00
россия
малайзия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
брикс
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ДЖАКАРТА, 15 мая – РИА Новости. Дух народа России несокрушим, россияне долгое время отстаивали свое достоинство и независимость, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своих соцсетях. Премьер Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Анваром Ибрагимом. "Моя встреча с президентом Владимиром Путиным в Кремле была глубоко содержательной, отражая стремление двух стран найти общую почву для будущего, наполненного миром и процветанием. Я выразил искреннюю признательность за щедрое гостеприимство, оказанное во время этого визита. Россия — не только крупная держава, но и цивилизация с богатой историей, литературой, культурой и несокрушимым духом народа, который долгое время отстаивал достоинство и независимость", - написал премьер в своем Telegram-канале. Политик добавил, что его обсуждения с российским президентом охватили широкий спектр тем — от торговли, образования и энергетики до цифровых технологий, обороны и кибербезопасности. Он также приветствовал более глубокую двустороннюю торговлю и инвестиции из России, "особенно в таких высокодоходных секторах, как аэрокосмическая промышленность, искусственный интеллект и цифровая экономика". "Я выразил признательность за поддержку президентом Путиным стремления Малайзии присоединиться к БРИКС", - добавил премьер.
https://ria.ru/20250513/premer-2016757824.html
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россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), брикс
Россия, Малайзия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), БРИКС
Премьер Малайзии назвал дух народа России несокрушимым

Премьер Малайзии Ибрагим: дух народа России несокрушим

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАнвар Ибрагим
Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Анвар Ибрагим. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 15 мая – РИА Новости. Дух народа России несокрушим, россияне долгое время отстаивали свое достоинство и независимость, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своих соцсетях.
Премьер Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Анваром Ибрагимом.
"Моя встреча с президентом Владимиром Путиным в Кремле была глубоко содержательной, отражая стремление двух стран найти общую почву для будущего, наполненного миром и процветанием. Я выразил искреннюю признательность за щедрое гостеприимство, оказанное во время этого визита. Россия — не только крупная держава, но и цивилизация с богатой историей, литературой, культурой и несокрушимым духом народа, который долгое время отстаивал достоинство и независимость", - написал премьер в своем Telegram-канале.
Политик добавил, что его обсуждения с российским президентом охватили широкий спектр тем — от торговли, образования и энергетики до цифровых технологий, обороны и кибербезопасности. Он также приветствовал более глубокую двустороннюю торговлю и инвестиции из России, "особенно в таких высокодоходных секторах, как аэрокосмическая промышленность, искусственный интеллект и цифровая экономика".
"Я выразил признательность за поддержку президентом Путиным стремления Малайзии присоединиться к БРИКС", - добавил премьер.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Премьер Малайзии прибыл в Россию с официальным визитом
13 мая, 20:34
 
РоссияМалайзияВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)БРИКС
 
 
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