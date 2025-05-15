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Экс-главу УФНС по Свердловской области заочно арестовали

Экс-главу УФНС по Свердловской области заочно арестовали - РИА Новости, 15.05.2025

Экс-главу УФНС по Свердловской области заочно арестовали

Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал бывшего начальника управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:29:00+03:00

2025-05-15T09:29:00+03:00

2025-05-15T09:29:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал бывшего начальника управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Вынесено постановление об избрании (Логинову – ред.) меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции в РФ. Обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", – сказала собеседница агентства. Она уточнила, что заочно арестован Логинов был еще 23 апреля. На сайте МВД России 15 апреля появилась информация, что Логинов объявлен в розыск – без указания, по какой именно уголовной статье.

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россия, екатеринбург, свердловская область, общество