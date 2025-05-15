Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу УФНС по Свердловской области заочно арестовали - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/loginov-2017035407.html
Экс-главу УФНС по Свердловской области заочно арестовали
Экс-главу УФНС по Свердловской области заочно арестовали - РИА Новости, 15.05.2025
Экс-главу УФНС по Свердловской области заочно арестовали
Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал бывшего начальника управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:29:00+03:00
2025-05-15T09:29:00+03:00
россия
екатеринбург
свердловская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал бывшего начальника управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Вынесено постановление об избрании (Логинову – ред.) меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции в РФ. Обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", – сказала собеседница агентства. Она уточнила, что заочно арестован Логинов был еще 23 апреля. На сайте МВД России 15 апреля появилась информация, что Логинов объявлен в розыск – без указания, по какой именно уголовной статье.
https://ria.ru/20250514/vzyatka-2016954665.html
https://ria.ru/20250514/mahachkala-2016904481.html
россия
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, екатеринбург, свердловская область, общество
Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Общество
Экс-главу УФНС по Свердловской области заочно арестовали

Суд заочно арестовал экс-главу УФНС по Свердловской области Логинова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал бывшего начальника управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Вынесено постановление об избрании (Логинову – ред.) меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции в РФ. Обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", – сказала собеседница агентства.
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Экс-сотрудника Минобороны приговорили к шести годам за взятки
14 мая, 18:07
Она уточнила, что заочно арестован Логинов был еще 23 апреля.
На сайте МВД России 15 апреля появилась информация, что Логинов объявлен в розыск – без указания, по какой именно уголовной статье.
Задержание - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Махачкале арестовали чиновника по делу о взятке
14 мая, 15:25
 
РоссияЕкатеринбургСвердловская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала