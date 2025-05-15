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При израильском ударе по молитвенному залу в Газе погибли 15 человек - РИА Новости, 15.05.2025
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15:53 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/ljudi-2017138724.html
При израильском ударе по молитвенному залу в Газе погибли 15 человек
При израильском ударе по молитвенному залу в Газе погибли 15 человек - РИА Новости, 15.05.2025
При израильском ударе по молитвенному залу в Газе погибли 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли в результате израильского авиаудара по молитвенному залу в лагере Джебалия на севере сектора Газа, большинство жертв –... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:53:00+03:00
2025-05-15T15:53:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 15 мая - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в результате израильского авиаудара по молитвенному залу в лагере Джебалия на севере сектора Газа, большинство жертв – женщины и дети, сообщил телеканал Al Jazeera. "Пятнадцать человек, 11 из которых – женщины и дети, погибли в результате израильского авиаудара по молитвенному помещению в лагере Джебалия на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,7 тысячи человек, пострадали более 7,8 тысячи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250515/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250512/gaza-2016423364.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
При израильском ударе по молитвенному залу в Газе погибли 15 человек

Al Jazeera: при ударе по молитвенному залу в лагере Джебалия погибли 15 человек

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаударов Израиля в городе Газа
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа. Архивное фото
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КАИР, 15 мая - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в результате израильского авиаудара по молитвенному залу в лагере Джебалия на севере сектора Газа, большинство жертв – женщины и дети, сообщил телеканал Al Jazeera.
«
"Пятнадцать человек, 11 из которых – женщины и дети, погибли в результате израильского авиаудара по молитвенному помещению в лагере Джебалия на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,7 тысячи человек, пострадали более 7,8 тысячи.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
СМИ сообщили о гибели 15 человек при израильском ударе по школе в Газе
12 мая, 09:10
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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