https://ria.ru/20250515/ljudi-2017138724.html

При израильском ударе по молитвенному залу в Газе погибли 15 человек

При израильском ударе по молитвенному залу в Газе погибли 15 человек - РИА Новости, 15.05.2025

При израильском ударе по молитвенному залу в Газе погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли в результате израильского авиаудара по молитвенному залу в лагере Джебалия на севере сектора Газа, большинство жертв –... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:53:00+03:00

2025-05-15T15:53:00+03:00

2025-05-15T15:53:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901436375_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_cd87503394c86cc5ad1962542c718f03.jpg

КАИР, 15 мая - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в результате израильского авиаудара по молитвенному залу в лагере Джебалия на севере сектора Газа, большинство жертв – женщины и дети, сообщил телеканал Al Jazeera. "Пятнадцать человек, 11 из которых – женщины и дети, погибли в результате израильского авиаудара по молитвенному помещению в лагере Джебалия на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,7 тысячи человек, пострадали более 7,8 тысячи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250515/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250512/gaza-2016423364.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году