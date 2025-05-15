При израильском ударе по молитвенному залу в Газе погибли 15 человек
Al Jazeera: при ударе по молитвенному залу в лагере Джебалия погибли 15 человек
© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаударов Израиля в городе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа. Архивное фото
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КАИР, 15 мая - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в результате израильского авиаудара по молитвенному залу в лагере Джебалия на севере сектора Газа, большинство жертв – женщины и дети, сообщил телеканал Al Jazeera.
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"Пятнадцать человек, 11 из которых – женщины и дети, погибли в результате израильского авиаудара по молитвенному помещению в лагере Джебалия на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,7 тысячи человек, пострадали более 7,8 тысячи.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.