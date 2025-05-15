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МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок на запад Ливии - РИА Новости, 15.05.2025
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11:44 15.05.2025 (обновлено: 11:45 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/liviya-2017067955.html
МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок на запад Ливии
МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок на запад Ливии - РИА Новости, 15.05.2025
МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок на запад Ливии
Сведений о пострадавших или погибших при столкновениях в Ливии россиянах не поступало, гражданам РФ рекомендовано воздержаться от поездок в страну на фоне... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:44:00+03:00
2025-05-15T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сведений о пострадавших или погибших при столкновениях в Ливии россиянах не поступало, гражданам РФ рекомендовано воздержаться от поездок в страну на фоне обострения обстановки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария. "По сведениям посольства России в Триполи, погибших и пострадавших среди наших соотечественников нет. Рекомендуем российским гражданам избегать поездок на запад Ливии до нормализации там обстановки" - сказала Захарова на брифинге. В понедельник вечером глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи. В ряде районов на юге города была слышна стрельба, произошли вооруженные столкновения. По информации ливийских СМИ, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны Правительства Национального Единства (ПНЕ) Ливии. По данным врачей, в результате вооруженных столкновений в ливийской столице тогда погибли шесть человек. В среду ливийская газета Al Wasat написала, что в ночь со вторника на среду в ряде районов Триполи возобновились столкновения между силами, лояльными президентскому совету, с одной стороны, и министерству обороны ПНЕ - с другой.
https://ria.ru/20250513/tripoli-2016593250.html
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в мире, ливия, триполи, россия
В мире, Ливия, Триполи, Россия
МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок на запад Ливии

МИД РФ рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок на запад Ливии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сведений о пострадавших или погибших при столкновениях в Ливии россиянах не поступало, гражданам РФ рекомендовано воздержаться от поездок в страну на фоне обострения обстановки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария.
"По сведениям посольства России в Триполи, погибших и пострадавших среди наших соотечественников нет. Рекомендуем российским гражданам избегать поездок на запад Ливии до нормализации там обстановки" - сказала Захарова на брифинге.
Военная техника в Триполи - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Источник рассказал об обстановке в районе посольства России в Ливии
13 мая, 01:44
В понедельник вечером глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи. В ряде районов на юге города была слышна стрельба, произошли вооруженные столкновения. По информации ливийских СМИ, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны Правительства Национального Единства (ПНЕ) Ливии. По данным врачей, в результате вооруженных столкновений в ливийской столице тогда погибли шесть человек.
В среду ливийская газета Al Wasat написала, что в ночь со вторника на среду в ряде районов Триполи возобновились столкновения между силами, лояльными президентскому совету, с одной стороны, и министерству обороны ПНЕ - с другой.
Боевые машины пехоты на одной из улиц в Триполи, Ливан - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Миссия ООН в Ливии обеспокоена столкновениями в Триполи
13 мая, 00:58
 
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