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"Лента" проверит товары "Петелинки" после сообщений о сальмонелле - РИА Новости, 15.05.2025
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21:22 15.05.2025 (обновлено: 23:04 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/lenta-2017220303.html
"Лента" проверит товары "Петелинки" после сообщений о сальмонелле
"Лента" проверит товары "Петелинки" после сообщений о сальмонелле - РИА Новости, 15.05.2025
"Лента" проверит товары "Петелинки" после сообщений о сальмонелле
"Лента" не получала уведомления от Роспотребнадзора о сальмонелле в мясных товарах "Петелинка", но проведет исследование продукции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:22:00+03:00
2025-05-15T23:04:00+03:00
зеленоград
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
x5 retail group
лента (сеть магазинов)
россия
происшествия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Лента" не получала уведомления от Роспотребнадзора о сальмонелле в мясных товарах "Петелинка", но проведет исследование продукции, сообщили РИА Новости в компании. "Мы не получали уведомления от Роспотребнадзора, однако проведем лабораторные исследования товаров поставщика. Результаты предыдущих исследований продукции были удовлетворительными", - сказали в компании. Ранее в четверг в Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в фарше, шницеле и филе "Петелинка". В сообщениях уточнялось, что зараженные партии были выявлены в "Пятерочке" в Зеленограде. X5 Group ранее в четверг также сообщала, что направила на лабораторные исследования образцы продукции после сообщений об обнаружении сальмонеллы. При этом компания в мае не получала никаких уведомлений о качестве этой продукции от Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20250515/vrachi-2017047800.html
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зеленоград, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), x5 retail group, лента (сеть магазинов), россия, происшествия
Зеленоград, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), X5 Retail Group, Лента (сеть магазинов), Россия, Происшествия
"Лента" проверит товары "Петелинки" после сообщений о сальмонелле

"Лента" проверит мясные товары "Петелинки" после сообщений о сальмонелле

© Sangwei Lu, UC BerkeleyБактерия сальмонелла
Бактерия сальмонелла - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Sangwei Lu, UC Berkeley
Бактерия сальмонелла. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Лента" не получала уведомления от Роспотребнадзора о сальмонелле в мясных товарах "Петелинка", но проведет исследование продукции, сообщили РИА Новости в компании.
"Мы не получали уведомления от Роспотребнадзора, однако проведем лабораторные исследования товаров поставщика. Результаты предыдущих исследований продукции были удовлетворительными", - сказали в компании.
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Ранее в четверг в Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в фарше, шницеле и филе "Петелинка". В сообщениях уточнялось, что зараженные партии были выявлены в "Пятерочке" в Зеленограде.
X5 Group ранее в четверг также сообщала, что направила на лабораторные исследования образцы продукции после сообщений об обнаружении сальмонеллы. При этом компания в мае не получала никаких уведомлений о качестве этой продукции от Роспотребнадзора.
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ЗеленоградФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)X5 Retail GroupЛента (сеть магазинов)РоссияПроисшествия
 
 
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