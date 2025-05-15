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Вступившему в "Легион "Свобода России"* жителю Подмосковья вынесли приговор - РИА Новости, 15.05.2025
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13:57 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/legion-2017098289.html
Вступившему в "Легион "Свобода России"* жителю Подмосковья вынесли приговор
Вступившему в "Легион "Свобода России"* жителю Подмосковья вынесли приговор - РИА Новости, 15.05.2025
Вступившему в "Легион "Свобода России"* жителю Подмосковья вынесли приговор
Второй западный окружной военный суд назначил 13 лет лишения свободы жителю подмосковной Электростали Сергею Веселову, которому вменяют участие в запрещенной в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:57:00+03:00
2025-05-15T13:57:00+03:00
происшествия
россия
электросталь
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд назначил 13 лет лишения свободы жителю подмосковной Электростали Сергею Веселову, которому вменяют участие в запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, распространение фейков об армии и вандализм, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить Веселову наказание в виде 13 лет лишения свободы, из них три года в тюрьме, остальное - в колонии строгого режима",- огласил приговор судья. Также подсудимому запретили администрировать страницы в интернете сроком на 3 года. Прокурор в ходе прений сторон просил для Веселова в точности такого наказания. Согласно обвинительному заключению, озвученному прокурором в заседании, Веселову вменяют часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической), часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и часть 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Из материалов следует, что Веселов, 1997 года рождения, попал под воздействие антироссийски настроенных лиц и разделял нетерпимое отношение к проведению специальной военной операции. В декабре 2023 года обвиняемый вступил в Telegram-канал террористической организации, заполнил анкету на участие в ней, в дальнейшем установил связь с куратором и, по версии следствия, стал активным участником "Легиона"*, обеспечивал его деятельность. Так, согласно обвинительному заключению, Веселов, следуя инструкции представителя "Легиона"*, находясь у остановки общественного транспорта в Электростали маркером нанес надпись, направленную на осуждение СВО и дискредитирующую российскую армию. Свою вину фигурант признал частично. Он согласился с эпизодом об участии в террористической организации, но пояснил, что не был ее активным участником и никого в неё не привлекал. Веселов отверг обвинение в распространении фейков о российской армии и уточнил, что надпись им была нанесена не на остановочном павильоне, а на информационном стенде. В ходе допроса в суде мужчина сообщил, что "ошибся" и искренне раскаивается.* Украинская террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20250116/zhitel-1993961622.html
https://ria.ru/20250512/arest-2016412701.html
россия
электросталь
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, электросталь, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Электросталь, Московская область (Подмосковье)
Вступившему в "Легион "Свобода России"* жителю Подмосковья вынесли приговор

Веселова, вступившего в "Легион "Свобода России", осудили на 13 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд назначил 13 лет лишения свободы жителю подмосковной Электростали Сергею Веселову, которому вменяют участие в запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, распространение фейков об армии и вандализм, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Веселову наказание в виде 13 лет лишения свободы, из них три года в тюрьме, остальное - в колонии строгого режима",- огласил приговор судья.
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Также подсудимому запретили администрировать страницы в интернете сроком на 3 года.
Прокурор в ходе прений сторон просил для Веселова в точности такого наказания.
Согласно обвинительному заключению, озвученному прокурором в заседании, Веселову вменяют часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической), часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и часть 2 статьи 214 УК РФ (вандализм).
Из материалов следует, что Веселов, 1997 года рождения, попал под воздействие антироссийски настроенных лиц и разделял нетерпимое отношение к проведению специальной военной операции. В декабре 2023 года обвиняемый вступил в Telegram-канал террористической организации, заполнил анкету на участие в ней, в дальнейшем установил связь с куратором и, по версии следствия, стал активным участником "Легиона"*, обеспечивал его деятельность.
Так, согласно обвинительному заключению, Веселов, следуя инструкции представителя "Легиона"*, находясь у остановки общественного транспорта в Электростали маркером нанес надпись, направленную на осуждение СВО и дискредитирующую российскую армию.
Свою вину фигурант признал частично. Он согласился с эпизодом об участии в террористической организации, но пояснил, что не был ее активным участником и никого в неё не привлекал.
Веселов отверг обвинение в распространении фейков о российской армии и уточнил, что надпись им была нанесена не на остановочном павильоне, а на информационном стенде.
В ходе допроса в суде мужчина сообщил, что "ошибся" и искренне раскаивается.
* Украинская террористическая организация, запрещенная в России
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