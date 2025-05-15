https://ria.ru/20250515/lavrov-2017126788.html

Байден объединил всю Европу против России, заявил Лавров

Байден объединил всю Европу против России, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025

Байден объединил всю Европу против России, заявил Лавров

Администрация бывшего президента США Джо Байдена объединила против России всю Европу и некоторые страны Азии под нацистскими лозунгами, как это делали... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:29:00+03:00

2025-05-15T15:29:00+03:00

2025-05-15T20:01:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена объединила против России всю Европу и некоторые страны Азии под нацистскими лозунгами, как это делали французский император Наполеон I Бонапарт и главарь нацистской Германии Адольф Гитлер в свое время, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Администрация (Джо - ред.) Байдена объединила всю Европу и добавила еще к этому объединению своих сателлитов в Азии - Японию, Южную Корею, тех, кого они считают покорными исполнителями своей воли,- тоже направили все эти государства против России", - сказал Лавров, отвечая на вопрос представителя посольства Камеруна о ненависти и русофобии со стороны Запада на заседании Дипломатического клуба. Глава МИД России сравнил политику администрации бывшего президента США с действиями Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера, подчеркнув, что в обоих случаях практически все ведущие европейские страны не оказали сопротивления нападающей стороне. При этом Лавров отметил, что даже в тот период существовали некие сопротивления, которые выступали "вопреки тогдашним своим властям". По его словам, коллективный настрой Запада против России выражается в первую очередь в финансировании киевского режима и снабжения его самыми современными видами вооружения, в том числе для ударов вглубь российской территории. "Все это происходит под нацистским лозунгами, потому что самые опытные, как они говорят, боевые подразделения вооруженных сил Украины – это нацистские батальоны... они носят открыто нацистские шевроны, нацистские флаги, татуировки, продолжаются факельные шествия на Украине в честь дней рождений (Степана - ред.) Бандеры, (Романа - ред.) Шухевича и прочих предателей… Поэтому, когда мы говорим "денацификация", мы это тоже имеет в виду", - подытожил Лавров. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250515/lavrov--2017110755.html

https://ria.ru/20250515/lavrov-2017105106.html

https://ria.ru/20250515/lavrov-2017126179.html

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