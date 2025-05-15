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Лавров назвал позорищем отказ послов ЕС от встречи по Украине - РИА Новости, 15.05.2025
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15:26 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017126179.html
Лавров назвал позорищем отказ послов ЕС от встречи по Украине
Лавров назвал позорищем отказ послов ЕС от встречи по Украине - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров назвал позорищем отказ послов ЕС от встречи по Украине
Российский МИД приглашал всех послов Евросоюза и представителя Европейского Совета на дискуссию в свободном формате об Украине, и это "позорище", что... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:26:00+03:00
2025-05-15T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский МИД приглашал всех послов Евросоюза и представителя Европейского Совета на дискуссию в свободном формате об Украине, и это "позорище", что европейские страны отказались от приглашения министра, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. "Мы пригласили на встречу с министром иностранных дел всех послов Европейского Союза и представителя Европейского Совета, на специальную встречу поговорить об Украине, задавать любые вопросы. И они коллективно отказались... Когда ты работаешь в любой стране, и тебя министр иностранных дел приглашает на свободную беседу, ты не посол тогда. Ты просто... Знаю несколько слов, но... Это позорище для любого дипломата", - заявил Лавров во время заседания Дипломатического клуба. "Вот поэтому мы сейчас с ними пока не общаемся, но они с нами тоже пока не общаются, только иногда, когда их припрет какая-то конкретная тема", - добавил он. Раннее в марте 2024 года Лавров сообщил, что пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России, заявила, что это вызывает вопросы об их работе в РФ. Представительство ЕС в Москве в своем комментарии после инцидента подтвердило факт получения приглашения, отказ же объяснило отсутствием повестки встречи, а также тем, что "уровень доверия (между РФ и ЕС - ред.) достаточно низок", и в ЕС "не позволят быть использованными в качестве декорации для очередного пропагандистского упражнения".
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011255534.html
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россия, украина, москва, сергей лавров, мария захарова, евросоюз, европейский совет, в мире
Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, Евросоюз, Европейский совет, В мире
Лавров назвал позорищем отказ послов ЕС от встречи по Украине

Лавров назвал позорищем отказ послов ЕС от приглашения на дискуссию по Украине

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский МИД приглашал всех послов Евросоюза и представителя Европейского Совета на дискуссию в свободном формате об Украине, и это "позорище", что европейские страны отказались от приглашения министра, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
"Мы пригласили на встречу с министром иностранных дел всех послов Европейского Союза и представителя Европейского Совета, на специальную встречу поговорить об Украине, задавать любые вопросы. И они коллективно отказались... Когда ты работаешь в любой стране, и тебя министр иностранных дел приглашает на свободную беседу, ты не посол тогда. Ты просто... Знаю несколько слов, но... Это позорище для любого дипломата", - заявил Лавров во время заседания Дипломатического клуба.
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"Вот поэтому мы сейчас с ними пока не общаемся, но они с нами тоже пока не общаются, только иногда, когда их припрет какая-то конкретная тема", - добавил он.
Раннее в марте 2024 года Лавров сообщил, что пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России, заявила, что это вызывает вопросы об их работе в РФ.
Представительство ЕС в Москве в своем комментарии после инцидента подтвердило факт получения приглашения, отказ же объяснило отсутствием повестки встречи, а также тем, что "уровень доверия (между РФ и ЕС - ред.) достаточно низок", и в ЕС "не позволят быть использованными в качестве декорации для очередного пропагандистского упражнения".
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