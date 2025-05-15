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Лавров назвал истребление всего русского на Украине нацизмом - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 15.05.2025 (обновлено: 14:44 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017104656.html
Лавров назвал истребление всего русского на Украине нацизмом
Лавров назвал истребление всего русского на Украине нацизмом - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров назвал истребление всего русского на Украине нацизмом
То, чем занимается режим Владимира Зеленского в отношении всего русского на Украине, - это чистый нацизм, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:21:00+03:00
2025-05-15T14:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
сергей лавров
верховная рада украины
еврокомиссия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. То, чем занимается режим Владимира Зеленского в отношении всего русского на Украине, - это чистый нацизм, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Второе, чем занимались путчисты, - это истребление русского языка, русской культуры, всего, что так или иначе связывало Украину и Россию. Вот, собственно говоря, и все. Сюда же вписывается денацификация, потому что то, чем занимается режим Зеленского в отношении всего русского - это чистый нацизм", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД РФ. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
https://ria.ru/20250515/ekspert-2017104206.html
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017103729.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины, еврокомиссия, оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Лавров назвал истребление всего русского на Украине нацизмом

Лавров: то, что делает Киев в отношении всего русского является чистым нацизмом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры". 15 мая 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры". 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. То, чем занимается режим Владимира Зеленского в отношении всего русского на Украине, - это чистый нацизм, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Второе, чем занимались путчисты, - это истребление русского языка, русской культуры, всего, что так или иначе связывало Украину и Россию. Вот, собственно говоря, и все. Сюда же вписывается денацификация, потому что то, чем занимается режим Зеленского в отношении всего русского - это чистый нацизм", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД РФ.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Киев может сорвать переговоры в Стамбуле, считает эксперт
Вчера, 14:20
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Лавров докладывал Путину о подготовке делегации России к переговорам
Вчера, 14:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныЕврокомиссияООНПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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