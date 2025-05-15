Лавров назвал истребление всего русского на Украине нацизмом
Лавров: то, что делает Киев в отношении всего русского является чистым нацизмом
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры". 15 мая 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры". 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. То, чем занимается режим Владимира Зеленского в отношении всего русского на Украине, - это чистый нацизм, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Второе, чем занимались путчисты, - это истребление русского языка, русской культуры, всего, что так или иначе связывало Украину и Россию. Вот, собственно говоря, и все. Сюда же вписывается денацификация, потому что то, чем занимается режим Зеленского в отношении всего русского - это чистый нацизм", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД РФ.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.