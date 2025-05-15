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Лавров осудил негативное влияние антироссийских санкций на ООН - РИА Новости, 15.05.2025
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13:52 15.05.2025 (обновлено: 14:06 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017097209.html
Лавров осудил негативное влияние антироссийских санкций на ООН
Лавров осудил негативное влияние антироссийских санкций на ООН - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров осудил негативное влияние антироссийских санкций на ООН
Россия из-за санкций США не может перевести деньги в бюджет ООН, но генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в такой ситуации бездействует, рассказал... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:52:00+03:00
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россия
сша
оон
сергей лавров
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия из-за санкций США не может перевести деньги в бюджет ООН, но генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в такой ситуации бездействует, рассказал глава МИД России Сергей Лавров."Россия на третьем месте по задолженности и в регулярный бюджет, и в бюджет операций по поддержанию мира. Не потому что мы недисциплинированные, а потому что введенные группой Байдена санкции запрещают и взносы в ООН переводить. И когда я об этом Гутеррешу уже третий год подряд напоминаю, он разводит руками", - сказал Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба.
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россия, сша, оон, сергей лавров, антониу гутерреш
Россия, США, ООН, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш
Лавров осудил негативное влияние антироссийских санкций на ООН

Лавров: Россия не может перевести деньги в бюджет ООН из-за санкций США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия из-за санкций США не может перевести деньги в бюджет ООН, но генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в такой ситуации бездействует, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
"Россия на третьем месте по задолженности и в регулярный бюджет, и в бюджет операций по поддержанию мира. Не потому что мы недисциплинированные, а потому что введенные группой Байдена санкции запрещают и взносы в ООН переводить. И когда я об этом Гутеррешу уже третий год подряд напоминаю, он разводит руками", - сказал Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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РоссияСШАООНСергей ЛавровАнтониу Гутерреш
 
 
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