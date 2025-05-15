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Лавров осудил негативное влияние антироссийских санкций на ООН
Лавров осудил негативное влияние антироссийских санкций на ООН - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров осудил негативное влияние антироссийских санкций на ООН
Россия из-за санкций США не может перевести деньги в бюджет ООН, но генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в такой ситуации бездействует, рассказал... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:52:00+03:00
2025-05-15T13:52:00+03:00
2025-05-15T14:06:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия из-за санкций США не может перевести деньги в бюджет ООН, но генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в такой ситуации бездействует, рассказал глава МИД России Сергей Лавров."Россия на третьем месте по задолженности и в регулярный бюджет, и в бюджет операций по поддержанию мира. Не потому что мы недисциплинированные, а потому что введенные группой Байдена санкции запрещают и взносы в ООН переводить. И когда я об этом Гутеррешу уже третий год подряд напоминаю, он разводит руками", - сказал Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба.
https://ria.ru/20250514/oon-2016975544.html
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россия, сша, оон, сергей лавров, антониу гутерреш
Россия, США, ООН, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш
Лавров осудил негативное влияние антироссийских санкций на ООН
Лавров: Россия не может перевести деньги в бюджет ООН из-за санкций США