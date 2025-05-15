https://ria.ru/20250515/lavrov-2017096951.html

Зеленский боится нацистских батальонов, заявил Лавров

Зеленский боится нацистских батальонов, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025

Зеленский боится нацистских батальонов, заявил Лавров

"Самыми опытными" подразделениями ВСУ называются батальоны нацистской идеологии, и Владимир Зеленский их боится, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:50:00+03:00

2025-05-15T13:50:00+03:00

2025-05-15T13:50:00+03:00

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сергей лавров

владимир зеленский

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Самыми опытными" подразделениями ВСУ называются батальоны нацистской идеологии, и Владимир Зеленский их боится, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Самые опытные, как они говорят, боевые подразделения вооруженных сил Украины - это нацистские батальоны. (Запрещенные в России террористические) "Азов"*, "Айдар"*, которые сейчас поднимают голову, и которых очень боится Зеленский", - сказал он, выступая на заседании Дипломатического клуба.* Террористические организации, запрещенные на территории России

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

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сергей лавров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025