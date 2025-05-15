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Зеленский боится нацистских батальонов, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017096951.html
Зеленский боится нацистских батальонов, заявил Лавров
Зеленский боится нацистских батальонов, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025
Зеленский боится нацистских батальонов, заявил Лавров
"Самыми опытными" подразделениями ВСУ называются батальоны нацистской идеологии, и Владимир Зеленский их боится, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:50:00+03:00
2025-05-15T13:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лавров
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
в мире
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Самыми опытными" подразделениями ВСУ называются батальоны нацистской идеологии, и Владимир Зеленский их боится, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Самые опытные, как они говорят, боевые подразделения вооруженных сил Украины - это нацистские батальоны. (Запрещенные в России террористические) "Азов"*, "Айдар"*, которые сейчас поднимают голову, и которых очень боится Зеленский", - сказал он, выступая на заседании Дипломатического клуба.* Террористические организации, запрещенные на территории России
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сергей лавров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Зеленский боится нацистских батальонов, заявил Лавров

Лавров: Зеленский боится нацистских батальонов "Азов", "Айдар"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Самыми опытными" подразделениями ВСУ называются батальоны нацистской идеологии, и Владимир Зеленский их боится, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Самые опытные, как они говорят, боевые подразделения вооруженных сил Украины - это нацистские батальоны. (Запрещенные в России террористические) "Азов"*, "Айдар"*, которые сейчас поднимают голову, и которых очень боится Зеленский", - сказал он, выступая на заседании Дипломатического клуба.
* Террористические организации, запрещенные на территории России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссияВ миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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