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Зеленский боится нацистских батальонов, заявил Лавров
Зеленский боится нацистских батальонов, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025
Зеленский боится нацистских батальонов, заявил Лавров
"Самыми опытными" подразделениями ВСУ называются батальоны нацистской идеологии, и Владимир Зеленский их боится, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:50:00+03:00
2025-05-15T13:50:00+03:00
2025-05-15T13:50:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Самыми опытными" подразделениями ВСУ называются батальоны нацистской идеологии, и Владимир Зеленский их боится, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Самые опытные, как они говорят, боевые подразделения вооруженных сил Украины - это нацистские батальоны. (Запрещенные в России террористические) "Азов"*, "Айдар"*, которые сейчас поднимают голову, и которых очень боится Зеленский", - сказал он, выступая на заседании Дипломатического клуба.* Террористические организации, запрещенные на территории России
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сергей лавров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Зеленский боится нацистских батальонов, заявил Лавров
Лавров: Зеленский боится нацистских батальонов "Азов", "Айдар"