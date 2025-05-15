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Западные страны не хотят мира на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 15.05.2025 (обновлено: 13:47 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017096291.html
Западные страны не хотят мира на Украине, заявил Лавров
Западные страны не хотят мира на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025
Западные страны не хотят мира на Украине, заявил Лавров
Свидетельства показывают нежелание европейскими столицами мира на Украине и, согласно российским данным, обсуждение ими необходимости продолжать "мобилизацию"... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:46:00+03:00
2025-05-15T13:47:00+03:00
украина
россия
в мире
специальная военная операция на украине
берлин (город)
сергей лавров
нато
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Свидетельства показывают нежелание европейскими столицами мира на Украине и, согласно российским данным, обсуждение ими необходимости продолжать "мобилизацию" Европы против РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Множество свидетельств того, что ни Берлин, ни Париж, ни Брюссель, и особенно Лондон очень не хотят вообще никакого мира на Украине. Они решают, что раз Соединенные Штаты отходят от активной поддержки, это, кстати, будет проецироваться и на НАТО, то Европе надо думать о себе... В этой ситуации у них по-прежнему, по нашей информации, разговоры между собой идут напрямую: нельзя прекращать мобилизацию Европы против России", - сказал он, выступая на заседании Дипломатического клуба.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина, россия, в мире, берлин (город), сергей лавров, нато, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Украина, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Берлин (город), Сергей Лавров, НАТО, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Западные страны не хотят мира на Украине, заявил Лавров

Лавров: есть много свидетельств, что западные страны не хотят мира на Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Свидетельства показывают нежелание европейскими столицами мира на Украине и, согласно российским данным, обсуждение ими необходимости продолжать "мобилизацию" Европы против РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Множество свидетельств того, что ни Берлин, ни Париж, ни Брюссель, и особенно Лондон очень не хотят вообще никакого мира на Украине. Они решают, что раз Соединенные Штаты отходят от активной поддержки, это, кстати, будет проецироваться и на НАТО, то Европе надо думать о себе... В этой ситуации у них по-прежнему, по нашей информации, разговоры между собой идут напрямую: нельзя прекращать мобилизацию Европы против России", - сказал он, выступая на заседании Дипломатического клуба.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреБерлин (город)Сергей ЛавровНАТОПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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