Запад нарывается в противостоянии с Россией, заявил Лавров
Лавров: западные страны нарываются в противостоянии с Россией
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Западные страны "нарываются" и продолжают разрабатывать планы отправки военных на Украину, несмотря на неоднократно озвученные предупреждения из Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Там, конечно, полно наемников, там полно и не наемников, а под видом наемников инструкторы работают, действующие военнослужащие армий стран НАТО, и сейчас они еще вот хотят туда силы стабилизации завести. Уже столько раз объяснялось, что это будет абсолютно неприемлемым для России, а они продолжают это все продвигать. Такое слово у нас есть: нарываются. Умом этого понять невозможно", - сказал Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД РФ.
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Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Лавров ранее подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ также заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у руководства в Киеве.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.