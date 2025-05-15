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Запад нарывается в противостоянии с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 15.05.2025 (обновлено: 13:52 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017095018.html
Запад нарывается в противостоянии с Россией, заявил Лавров
Запад нарывается в противостоянии с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025
Запад нарывается в противостоянии с Россией, заявил Лавров
Западные страны "нарываются" и продолжают разрабатывать планы отправки военных на Украину, несмотря на неоднократно озвученные предупреждения из Москвы, заявил... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:41:00+03:00
2025-05-15T13:52:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
сергей лавров
эммануэль макрон
украина
москва
нато
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Западные страны "нарываются" и продолжают разрабатывать планы отправки военных на Украину, несмотря на неоднократно озвученные предупреждения из Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Там, конечно, полно наемников, там полно и не наемников, а под видом наемников инструкторы работают, действующие военнослужащие армий стран НАТО, и сейчас они еще вот хотят туда силы стабилизации завести. Уже столько раз объяснялось, что это будет абсолютно неприемлемым для России, а они продолжают это все продвигать. Такое слово у нас есть: нарываются. Умом этого понять невозможно", - сказал Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД РФ.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.Лавров ранее подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ также заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у руководства в Киеве.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
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россия, сергей лавров, эммануэль макрон, украина, москва, нато, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, Украина, Москва, НАТО, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Запад нарывается в противостоянии с Россией, заявил Лавров

Лавров: западные страны нарываются в противостоянии с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Западные страны "нарываются" и продолжают разрабатывать планы отправки военных на Украину, несмотря на неоднократно озвученные предупреждения из Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Там, конечно, полно наемников, там полно и не наемников, а под видом наемников инструкторы работают, действующие военнослужащие армий стран НАТО, и сейчас они еще вот хотят туда силы стабилизации завести. Уже столько раз объяснялось, что это будет абсолютно неприемлемым для России, а они продолжают это все продвигать. Такое слово у нас есть: нарываются. Умом этого понять невозможно", - сказал Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Лавров ранее подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ также заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у руководства в Киеве.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Генсек НАТО Марк Рютте общается с журналистами перед неформальной встречей в Турции глав МИД стран Североатлантического блока. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Генсек НАТО высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле
Вчера, 08:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ЛавровЭммануэль МакронУкраинаМоскваНАТОПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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