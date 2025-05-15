https://ria.ru/20250515/lavrov-2017091930.html
Лавров призвал Запад вернуть Украину к нормальности
Лавров призвал Запад вернуть Украину к нормальности - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров призвал Запад вернуть Украину к нормальности
Западным кураторам надо настоять на возвращении Киева к нормальности и отмене законов, противоречащих его конституции, международным конвенциям и уставу ООН,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:23:00+03:00
2025-05-15T13:23:00+03:00
2025-05-15T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Западным кураторам надо настоять на возвращении Киева к нормальности и отмене законов, противоречащих его конституции, международным конвенциям и уставу ООН, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. "Почему бы сейчас западные кураторы киевского режима не посоветовали, а то и настояли бы, чтобы они (украинские власти - ред.) объявили об отмене всех тех законов, которые нарушают устав ООН, конвенции международные и саму конституцию Украины" - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017089649.html
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в мире, киев, сергей лавров, оон, украина
В мире, Киев, Сергей Лавров, ООН, Украина
Лавров призвал Запад вернуть Украину к нормальности
Лавров: западным кураторам надо настоять на возвращении Киева к нормальности