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Лавров пожелал ООН выжить - РИА Новости, 15.05.2025
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14:42 15.05.2025 (обновлено: 15:09 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/lavrov--2017110755.html
Лавров пожелал ООН выжить
Лавров пожелал ООН выжить - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров пожелал ООН выжить
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, что он пожелал бы ООН на её 80-летие, ответил "выжить". РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, что он пожелал бы ООН на её 80-летие, ответил "выжить". "Хотел сказать выжить", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на заседании Дипломатического клуба. Лавров добавил, что недавно был скандал, когда были опубликованы последние статистические данные Секретариата ООН и положение со взносами. "Там бюджет по-моему 3,5 миллиардов в год всей ООН, а долг - невыплаченные взносы, которые должны были быть переведены, но не выплачены - более половины этой суммы. И спросили у (генсека ООН Антониу) Гуттереша или у его представителя официального, как теперь быть, не закроется ли ООН, и он уверенно сказал, что не закроется, мы будем поджиматься", - отметил глава МИД России. Он добавил, что в ООН есть где "поджиматься", поскольку в любой бюрократии есть, где ужаться и сэкономить, однако подрезать возможности ООН - это неправильно.
https://ria.ru/20250515/oon-2017106536.html
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в мире, россия, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН
Лавров пожелал ООН выжить

Лавров на 80-летие ООН пожелал ей выжить

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры". 15 мая 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры". 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, что он пожелал бы ООН на её 80-летие, ответил "выжить".
"Хотел сказать выжить", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на заседании Дипломатического клуба.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры в Москве. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Запад и НАТО приватизировали секретариат ООН, заявил Лавров
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Лавров добавил, что недавно был скандал, когда были опубликованы последние статистические данные Секретариата ООН и положение со взносами.
"Там бюджет по-моему 3,5 миллиардов в год всей ООН, а долг - невыплаченные взносы, которые должны были быть переведены, но не выплачены - более половины этой суммы. И спросили у (генсека ООН Антониу) Гуттереша или у его представителя официального, как теперь быть, не закроется ли ООН, и он уверенно сказал, что не закроется, мы будем поджиматься", - отметил глава МИД России.
Он добавил, что в ООН есть где "поджиматься", поскольку в любой бюрократии есть, где ужаться и сэкономить, однако подрезать возможности ООН - это неправильно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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