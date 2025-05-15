https://ria.ru/20250515/lavrov--2017110755.html

Лавров пожелал ООН выжить

Лавров пожелал ООН выжить - РИА Новости, 15.05.2025

Лавров пожелал ООН выжить

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, что он пожелал бы ООН на её 80-летие, ответил "выжить". РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:42:00+03:00

2025-05-15T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, что он пожелал бы ООН на её 80-летие, ответил "выжить". "Хотел сказать выжить", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на заседании Дипломатического клуба. Лавров добавил, что недавно был скандал, когда были опубликованы последние статистические данные Секретариата ООН и положение со взносами. "Там бюджет по-моему 3,5 миллиардов в год всей ООН, а долг - невыплаченные взносы, которые должны были быть переведены, но не выплачены - более половины этой суммы. И спросили у (генсека ООН Антониу) Гуттереша или у его представителя официального, как теперь быть, не закроется ли ООН, и он уверенно сказал, что не закроется, мы будем поджиматься", - отметил глава МИД России. Он добавил, что в ООН есть где "поджиматься", поскольку в любой бюрократии есть, где ужаться и сэкономить, однако подрезать возможности ООН - это неправильно.

https://ria.ru/20250515/oon-2017106536.html

https://ria.ru/20250515/lavrov-2017097209.html

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в мире, россия, сергей лавров, оон