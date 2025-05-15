Рейтинг@Mail.ru
Лавров высказался о переговорах в Стамбуле и поведении Запада - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 15.05.2025 (обновлено: 16:48 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/lavrov--2017108341.html
Лавров высказался о переговорах в Стамбуле и поведении Запада
Лавров высказался о переговорах в Стамбуле и поведении Запада - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров высказался о переговорах в Стамбуле и поведении Запада
Западные страны "нарываются" и продолжают разрабатывать планы отправки военных на Украину, несмотря на неоднократно озвученные предупреждения из Москвы, заявил... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:35:00+03:00
2025-05-15T16:48:00+03:00
украина
сергей лавров
нато
оон
россия
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017106113_213:652:2693:2047_1920x0_80_0_0_84f6337f0a01f9cebebb960925944015.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Западные страны "нарываются" и продолжают разрабатывать планы отправки военных на Украину, несмотря на неоднократно озвученные предупреждения из Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба. Основные тезисы:&quot;Дипломатия — она ведь не про то, чтобы гадать, а про то, чтобы делать. А чтобы делать, надо это делать профессионально. А профессионально — значит, не как Зеленский в микрофон кричать, требуя, чтобы Путин лично ко мне сюда приехал, а заниматься реальными делами&quot;.На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Владимир Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.Сегодня ночью агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривавший возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи.
https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017108308.html
украина
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017106113_0:27:2693:2047_1920x0_80_0_0_3288f543fa51ef5b6fcf73de7b3a596a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сергей лавров, нато, оон, россия, стамбул
Украина, Сергей Лавров, НАТО, ООН, Россия, Стамбул

Лавров высказался о переговорах в Стамбуле и поведении Запада

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры" в Москве. 15 мая 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры в Москве. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры" в Москве. 15 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Западные страны "нарываются" и продолжают разрабатывать планы отправки военных на Украину, несмотря на неоднократно озвученные предупреждения из Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба. Основные тезисы:
  • разворачивающиеся сейчас события в Стамбуле — интрига;
  • никто не сомневается, что переговоры вокруг Украины будут сложными;
  • Запад не скрывает, что прекращение огня нужно для подготовки Киева к продолжению боевых действий;
  • о "требованиях" Зеленского по поводу присутствия Путина в Стамбуле: Зеленский — жалкий человек;
«

"Дипломатия — она ведь не про то, чтобы гадать, а про то, чтобы делать. А чтобы делать, надо это делать профессионально. А профессионально — значит, не как Зеленский в микрофон кричать, требуя, чтобы Путин лично ко мне сюда приехал, а заниматься реальными делами".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
Глава МИД
  • много свидетельств, что западные столицы не хотят мира на Украине, обсуждают между собой, что нельзя прекращать "мобилизацию" Европы против России;
  • западным кураторам надо настоять на возвращении Киева к нормальности и отмене законов, противоречащих конституции Украины;
  • то, чем занимается режим Владимира Зеленского в отношении всего русского на Украине, — это чистый нацизм;
  • Секретариат ООН приватизирован Западом и НАТО, поэтому Россия выступает за его реформирование;
  • администрация США при Трампе вернулась к нормальности, политики и дипломаты обязаны разговаривать.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Стамбул ждет Путина и Трампа
14 мая, 23:14
На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Владимир Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Сегодня ночью агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривавший возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Это война". Слова Зеленского о российской делегации вызвали ярость в Киеве
Вчера, 14:35
 
УкраинаСергей ЛавровНАТОООНРоссияСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала