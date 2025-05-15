Лавров высказался о переговорах в Стамбуле и поведении Запада
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры" в Москве. 15 мая 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры" в Москве. 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Западные страны "нарываются" и продолжают разрабатывать планы отправки военных на Украину, несмотря на неоднократно озвученные предупреждения из Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба. Основные тезисы:
- разворачивающиеся сейчас события в Стамбуле — интрига;
- никто не сомневается, что переговоры вокруг Украины будут сложными;
- Запад не скрывает, что прекращение огня нужно для подготовки Киева к продолжению боевых действий;
- о "требованиях" Зеленского по поводу присутствия Путина в Стамбуле: Зеленский — жалкий человек;
«
"Дипломатия — она ведь не про то, чтобы гадать, а про то, чтобы делать. А чтобы делать, надо это делать профессионально. А профессионально — значит, не как Зеленский в микрофон кричать, требуя, чтобы Путин лично ко мне сюда приехал, а заниматься реальными делами".
- много свидетельств, что западные столицы не хотят мира на Украине, обсуждают между собой, что нельзя прекращать "мобилизацию" Европы против России;
- западным кураторам надо настоять на возвращении Киева к нормальности и отмене законов, противоречащих конституции Украины;
- то, чем занимается режим Владимира Зеленского в отношении всего русского на Украине, — это чистый нацизм;
- Секретариат ООН приватизирован Западом и НАТО, поэтому Россия выступает за его реформирование;
- администрация США при Трампе вернулась к нормальности, политики и дипломаты обязаны разговаривать.
Стамбул ждет Путина и Трампа
14 мая, 23:14
На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Владимир Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Сегодня ночью агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривавший возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи.