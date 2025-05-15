https://ria.ru/20250515/lavrov--2017108341.html

Лавров высказался о переговорах в Стамбуле и поведении Запада

Лавров высказался о переговорах в Стамбуле и поведении Запада - РИА Новости, 15.05.2025

Лавров высказался о переговорах в Стамбуле и поведении Запада

Западные страны "нарываются" и продолжают разрабатывать планы отправки военных на Украину, несмотря на неоднократно озвученные предупреждения из Москвы, заявил... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:35:00+03:00

2025-05-15T14:35:00+03:00

2025-05-15T16:48:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Западные страны "нарываются" и продолжают разрабатывать планы отправки военных на Украину, несмотря на неоднократно озвученные предупреждения из Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба. Основные тезисы:"Дипломатия — она ведь не про то, чтобы гадать, а про то, чтобы делать. А чтобы делать, надо это делать профессионально. А профессионально — значит, не как Зеленский в микрофон кричать, требуя, чтобы Путин лично ко мне сюда приехал, а заниматься реальными делами".На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Владимир Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.Сегодня ночью агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривавший возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи.

https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017108308.html

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украина, сергей лавров, нато, оон, россия, стамбул