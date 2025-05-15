https://ria.ru/20250515/kursk-2017187300.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 15.05.2025

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 2 часа 13 минут, сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T18:21:00+03:00

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2025-05-15T18:21:00+03:00

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КУРСК, 15 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 2 часа 13 минут, сообщили в региональном оперштабе. Ракетная опасность была объявлена в Курской области в 7.26 мск четверга. Её отменили спустя 7 часов 41 минуту, в 15.07 мск. Повторно сигнал был объявлен в 15.41 мск. Он продлился 2 часа 13 минут, его отменили в 17.54. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", — сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области.

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курская область, происшествия, россия