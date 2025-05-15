https://ria.ru/20250515/krazha-2017017249.html
У москвички украли деньги под предлогом удаленного заработка
У москвички украли деньги под предлогом удаленного заработка - РИА Новости, 15.05.2025
У москвички украли деньги под предлогом удаленного заработка
Мошенники под предлогом удаленного заработка похитили у москвички деньги, проводится проверка, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T04:25:00+03:00
2025-05-15T04:25:00+03:00
2025-05-15T04:25:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мошенники под предлогом удаленного заработка похитили у москвички деньги, проводится проверка, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Как рассказал источник, москвичка рассказала полиции, что на сайте "ДругВокруг" ей предложили удаленную работу, она согласилась, после чего передала свои личные данные и номер банковской карты якобы для начисления зарплаты. Мошенники, как сообщил источник, убедили жертву скачать приложение по отправленной ими ссылке и ввести специальный код. "После этого девушка обнаружила, что с ее банковской карты списались деньги", - сказал собеседник агентства. Сейчас по данному факту проводится проверка.
https://ria.ru/20250422/moshenniki-2012639895.html
https://ria.ru/20250226/moshenniki-2001619435.html
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происшествия, технологии
У москвички украли деньги под предлогом удаленного заработка
Мошенники под предлогом удаленного заработка украли деньги у москвички
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мошенники под предлогом удаленного заработка похитили у москвички деньги, проводится проверка, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как рассказал источник, москвичка рассказала полиции, что на сайте "ДругВокруг" ей предложили удаленную работу, она согласилась, после чего передала свои личные данные и номер банковской карты якобы для начисления зарплаты.
Мошенники, как сообщил источник, убедили жертву скачать приложение по отправленной ими ссылке и ввести специальный код.
"После этого девушка обнаружила, что с ее банковской карты списались деньги", - сказал собеседник агентства.
Сейчас по данному факту проводится проверка.