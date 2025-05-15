Рейтинг@Mail.ru
У москвички украли деньги под предлогом удаленного заработка - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/krazha-2017017249.html
У москвички украли деньги под предлогом удаленного заработка
У москвички украли деньги под предлогом удаленного заработка - РИА Новости, 15.05.2025
У москвички украли деньги под предлогом удаленного заработка
Мошенники под предлогом удаленного заработка похитили у москвички деньги, проводится проверка, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T04:25:00+03:00
2025-05-15T04:25:00+03:00
происшествия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мошенники под предлогом удаленного заработка похитили у москвички деньги, проводится проверка, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Как рассказал источник, москвичка рассказала полиции, что на сайте "ДругВокруг" ей предложили удаленную работу, она согласилась, после чего передала свои личные данные и номер банковской карты якобы для начисления зарплаты. Мошенники, как сообщил источник, убедили жертву скачать приложение по отправленной ими ссылке и ввести специальный код. "После этого девушка обнаружила, что с ее банковской карты списались деньги", - сказал собеседник агентства. Сейчас по данному факту проводится проверка.
https://ria.ru/20250422/moshenniki-2012639895.html
https://ria.ru/20250226/moshenniki-2001619435.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, технологии
Происшествия, Технологии
У москвички украли деньги под предлогом удаленного заработка

Мошенники под предлогом удаленного заработка украли деньги у москвички

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мошенники под предлогом удаленного заработка похитили у москвички деньги, проводится проверка, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как рассказал источник, москвичка рассказала полиции, что на сайте "ДругВокруг" ей предложили удаленную работу, она согласилась, после чего передала свои личные данные и номер банковской карты якобы для начисления зарплаты.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Мошенники обокрали московскую пенсионерку на 10 миллионов рублей
22 апреля, 04:50
Мошенники, как сообщил источник, убедили жертву скачать приложение по отправленной ими ссылке и ввести специальный код.
"После этого девушка обнаружила, что с ее банковской карты списались деньги", - сказал собеседник агентства.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Москвичка лишилась 2,8 миллиона рублей из-за "домофонных" мошенников
26 февраля, 05:04
 
ПроисшествияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала