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Кличко заявил о тайной слежке за киевскими чиновниками - РИА Новости, 15.05.2025
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16:37 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/klichko-2017152183.html
Кличко заявил о тайной слежке за киевскими чиновниками
Кличко заявил о тайной слежке за киевскими чиновниками - РИА Новости, 15.05.2025
Кличко заявил о тайной слежке за киевскими чиновниками
Мэр Киева Виталий Кличко заявил об организации украинскими властями тайной слежки за представителями киевской городской администрации. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:37:00+03:00
2025-05-15T16:37:00+03:00
в мире
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киевская область
виталий кличко
служба безопасности украины
киевский городской совет
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил об организации украинскими властями тайной слежки за представителями киевской городской администрации. По словам Кличко, в некоторых СМИ появилась информация о якобы вечеринке городских властей, которая прошла в день траура. Мэр Киева заявил, что никаких праздничных мероприятий в тот день не было, а распространенное видео снять без участия и помощи силовых структур было бы невозможно. Он отметил, что "проводились и другие мероприятия слежения", на которые, по закону, должны быть соответствующие постановления судов. "За представителями городской власти тайно и незаконно следят?! Используя при этом военный транспорт, оснащение. Мы живем в полицейском государстве? Городские власти обратились к СБУ в городе Киеве и Киевской области, к командующему группировкой сил и средств обороны города Киева, в военную комендатуру столицы… для выяснения всех обстоятельств относительно правовых оснований и организации и помощи в съемках этого "блокбастера", - написал Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, также наблюдаются попытки заблокировать работу Киевского городского совета. Он считает, что делается все, чтобы уничтожить местное самоуправление в городе. Кличко в конце января заявил об усилении давления на местную власть со стороны украинских правоохранителей. В октябре 2024 года Кличко заявлял, что многочисленные оперативные действия правоохранителей блокируют работу многих местных органов власти и коммунальных предприятий.
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013329083.html
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В мире, ЖКХ, Киев, Киевская область, Виталий Кличко, Служба безопасности Украины, Киевский городской совет
Кличко заявил о тайной слежке за киевскими чиновниками

Мэр Киева Кличко заявил о тайной слежке за киевской городской администрацией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил об организации украинскими властями тайной слежки за представителями киевской городской администрации.
По словам Кличко, в некоторых СМИ появилась информация о якобы вечеринке городских властей, которая прошла в день траура. Мэр Киева заявил, что никаких праздничных мероприятий в тот день не было, а распространенное видео снять без участия и помощи силовых структур было бы невозможно. Он отметил, что "проводились и другие мероприятия слежения", на которые, по закону, должны быть соответствующие постановления судов.
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"За представителями городской власти тайно и незаконно следят?! Используя при этом военный транспорт, оснащение. Мы живем в полицейском государстве? Городские власти обратились к СБУ в городе Киеве и Киевской области, к командующему группировкой сил и средств обороны города Киева, в военную комендатуру столицы… для выяснения всех обстоятельств относительно правовых оснований и организации и помощи в съемках этого "блокбастера", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
По его словам, также наблюдаются попытки заблокировать работу Киевского городского совета. Он считает, что делается все, чтобы уничтожить местное самоуправление в городе.
Кличко в конце января заявил об усилении давления на местную власть со стороны украинских правоохранителей. В октябре 2024 года Кличко заявлял, что многочисленные оперативные действия правоохранителей блокируют работу многих местных органов власти и коммунальных предприятий.
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В миреЖКХКиевКиевская областьВиталий КличкоСлужба безопасности УкраиныКиевский городской совет
 
 
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