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Китай выразил готовность углублять связи с Россией в сфере безопасности - РИА Новости, 15.05.2025
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10:25 15.05.2025 (обновлено: 11:37 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/kitay-2017047568.html
Китай выразил готовность углублять связи с Россией в сфере безопасности
Китай выразил готовность углублять связи с Россией в сфере безопасности - РИА Новости, 15.05.2025
Китай выразил готовность углублять связи с Россией в сфере безопасности
Вооруженные силы Китая готовы работать с РФ для углубления стратегического взаимодоверия, укрепления стратегических коммуникаций и расширения сотрудничества,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:25:00+03:00
2025-05-15T11:37:00+03:00
китай
россия
в мире
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Китая готовы работать с РФ для углубления стратегического взаимодоверия, укрепления стратегических коммуникаций и расширения сотрудничества, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь."Вооруженные силы КНР готовы сотрудничать с российской стороной для дальнейшего углубления стратегического взаимодоверия, укрепления стратегических коммуникаций и расширения прагматического сотрудничества под стратегическим руководством глав двух государств", - сказал Цзян Бинь, слова которого приведены на сайте министерства.Официальный представитель министерства обороны подчеркнул, что в последние годы отношения между вооруженными силами Китая и России поддерживались на высоком уровне."(Стороны - ред.) продолжали углублять обмены на высоком уровне, организовывали совместные стратегические воздушные патрулирования и совместные морские учения, а также оказывали взаимную поддержку в проведении важных памятных торжественных мероприятий", - добавил Цзян Бинь.
https://ria.ru/20250510/kitay-2016086786.html
https://ria.ru/20250514/sdelka-2016751172.html
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китай, россия, в мире
Китай, Россия, В мире
Китай выразил готовность углублять связи с Россией в сфере безопасности

ВС Китая выразили готовность работать с РФ для углубления стратегических связей

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Китая готовы работать с РФ для углубления стратегического взаимодоверия, укрепления стратегических коммуникаций и расширения сотрудничества, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь.
"Вооруженные силы КНР готовы сотрудничать с российской стороной для дальнейшего углубления стратегического взаимодоверия, укрепления стратегических коммуникаций и расширения прагматического сотрудничества под стратегическим руководством глав двух государств", - сказал Цзян Бинь, слова которого приведены на сайте министерства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Россию и Китай объединяет общая цель
10 мая, 08:00
Официальный представитель министерства обороны подчеркнул, что в последние годы отношения между вооруженными силами Китая и России поддерживались на высоком уровне.
"(Стороны - ред.) продолжали углублять обмены на высоком уровне, организовывали совместные стратегические воздушные патрулирования и совместные морские учения, а также оказывали взаимную поддержку в проведении важных памятных торжественных мероприятий", - добавил Цзян Бинь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Россия и Китай готовят сделку века
14 мая, 08:00
 
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