Генпрокурор Аргентины попросил удвоить срок Киршнер
La Nacion: генпрокурор Аргентины попросил увеличить до 12 лет срок Киршнер
© AP Photo / Natacha PisarenkoКристина Киршнер
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Кристина Киршнер. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мая - РИА Новости. Генпрокурор Аргентины просит увеличить до 12 лет срок, на который осуждена судом первой инстанции экс-президент страны Кристина Киршнер, сообщила газета La Nacion.
В 2022 году Киршнер, которая тогда занимала пост вице-президента, была осуждена на шесть лет судом первой инстанции по делу о коррупции. В ноябре кассационный суд подтвердил этот приговор, который также предусматривал пожизненное лишение права занимать государственные должности. В конце марта этого года Киршнер обжаловала приговор в верховном суде. Она может оставаться на свободе, пока не будут исчерпаны все возможности для апелляции.
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"Генпрокурор Эдуардо Касаль заявил, что срок Кристины Киршнер необходимо пересмотреть и увеличить до 12 лет за создание преступной ассоциации. Таким образом, Касаль просит наказать экс-президента не только за коррупцию во время проведения (дорожных) работ в (провинции) Санта-Крус", - отмечает газета.
Теперь верховный суд должен решить, поддержит ли он апелляцию защиты Киршнер, подтвердит ли шестилетний срок либо отправит дело на пересмотр с точки зрения ужесточения приговора.
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